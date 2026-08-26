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محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح: عقد بيزيرا فيه بنود «مقوية قلبه».. ومعتمد جمال اتظلم في الزمالك

بيزيرا
بيزيرا
محمد سمير

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال، المدير الفني للفريق، يحتاج إلى الدعم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تعرض للظلم بعد عدم حسم موقفه من تجديد عقده عقب التتويج ببطولة الدوري.

وقال “صلاح”، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "قابلت معتمد جمال قبل مواجهة الاتحاد السكندري بأسبوع، وكان زعلان من جون إدوارد، بجانب تركه لمدة شهرين بدون حسم مصيره".

وأضاف: "الموسم الحالي للزمالك صعب، وبيزيرا بيقول إنه بيحب الزمالك، واللي بيحب حد ما يضروش".

وتابع: "معتمد جمال يحتاج للدعم في الفترة القادمة، وهو اتظلم، وبدل ما يتكرم ويتجدد عقده بعد التتويج بالدوري، يحصل معاه كده".

وأردف: "الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، والنتيجة ليست سيئة، وأطالب جماهير الزمالك بالصبر على معتمد جمال ودعمه في الفترة القادمة".

وأوضح: "معتمد جمال تحدث معي عن تأخر مستحقات لاعبي الزمالك، وهو زعلان من جون إدوارد بسبب عدم تجديد عقده بعد التتويج بالدوري".

وأضاف: "هناك تحريض من البعض للاعبي الزمالك، مثلما يحدث من بيزيرا، خاصة أنه حاصل على جميع مستحقاته".

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا:"لازم مجلس الإدارة ميكونش سلبي، وشكل عقد بيزيرا فيه بنود مقوية قلبه، والجماهير ساكتة حاليًا".

الزمالك بيزيرا عقد بيزيرا محمد صلاح معتمد جمال

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