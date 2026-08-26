هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل اللوك الصيفي الناعم

لفتت النجمة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة باللون الأبيض، ظهرت خلالها بأسلوب أنثوي يجمع بين البساطة واللمسات العصرية، وسط أجواء مشرقة تطل على البحر.

تفاصيل إطلالة هاندا أرتشيل

واختارت هاندا أرتشيل أفرولًا قصيرًا باللون الأبيض بتصميم لافت عند منطقة الصدر والرقبة، مع تفاصيل قماشية بارزة تمنح القطعة طابعًا رومانسيًا ومميزًا. وجاء التصميم بقصة محددة عند الخصر، بينما أضاف الشورت القصير لمسة شبابية إلى الإطلالة.

واعتمدت النجمة التركية ياقة مرتفعة بتفاصيل مكشكشة امتدت حول الرقبة، مع تصميم مكشوف عند الكتفين والصدر، ما منح اللوك توازنًا بين الاحتشام والجرأة الناعمة.

هاندا أرتشيل

أما من الناحية الجمالية، فاختارت هاندا تسريحة شعر داكن منسدلة على هيئة ذيل حصان منخفض مع خصلات أمامية منسدلة حول الوجه، فيما بدا مكياجها ناعمًا وهادئًا، مع التركيز على إبراز ملامحها الطبيعية.

هاندا أرتشيل

وأكملت إطلالتها بحذاء صيفي مفتوح باللون الأبيض، ليأتي متناغمًا مع الزي ويحافظ على وحدة الألوان، بينما ساهمت الإطلالة بالكامل في إبراز قوامها بطريقة أنيقة دون مبالغة.

هاندا أرتشيل

هاندا أرتشيل بإطلالة صيفية لافتة

ظهرت هاندا في أجواء فاخرة أمام نوافذ كبيرة تطل على البحر والنخيل، وهو ما عزز الطابع الصيفي للصور، كما منحت الستائر ذات الدرجات الحيادية خلفية هادئة أبرزت اللون الأبيض في إطلالتها.

هاندا أرتشيل

وتعكس هذه الإطلالة أسلوب هاندا أرتشيل المعتاد في اختيار أزياء تجمع بين الأنوثة والعصرية والبساطة، مع الاعتماد على تفاصيل صغيرة تمنح اللوك شخصية خاصة.