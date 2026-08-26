قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: إلغاء جلسة زووم مع خوان بيزيرا والنادي مستمر في التصعيد ضد اللاعب
ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟.. استشاري تخطيط وهندسة مرور يُجيب
«متخلقش اللي يتنطط على النادي».. أيمن يونس: الزمالك لن يقف على خوان بيزيرا
لا مفر من المفاوضات.. بشير عبد الفتاح يكشف آخر التطورات بين أمريكا وإيران | فيديو
عملها الولد الشقي.. عم حارث يعلق على تمديد عقد إمام عاشور بالأهلي
الغندور: جلسة لـ مصطفى شوبير مع الأهلي خلال ساعات لحسم تجديد عقده
نظر جلسة مُحاكمة 27 متهمًا في قضية خلية أكتوبر .. اليوم
دعاء الفجر لزوال الهموم.. أفضل الأدعية المأثورة لتفريج الكرب وراحة القلب
أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي
طوكيو تقترب من القنبلة .. روسيا تفجّر مفاجأة بشأن امتلاك اليابان سلاحًا نووياً
ترامب يُشعل حربًا ضد الصين .. رسوم جمركية إضافية بسبب «إغراق الأسواق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الفجر لزوال الهموم.. أفضل الأدعية المأثورة لتفريج الكرب وراحة القلب

دعاء الفجر لزوال الهموم
دعاء الفجر لزوال الهموم
أحمد سعيد

يحرص المسلم على اغتنام وقت الفجر بالدعاء والذكر، خاصة عند الشعور بالضيق والهم، راجيًا من الله تعالى تفريج الكرب وزوال الحزن وراحة القلب وتيسير الأمور، ويبحث كثيرون عن دعاء الفجر لزوال الهموم، دعاء بعد صلاة الفجر لتفريج الكرب، دعاء الهم والحزن، دعاء الفرج العاجل، وأفضل الأدعية المأثورة عند الشدة، وفي السطور التالية نعرض أفضل الأدعية لتفريج الهموم.

دعاء الفجر لزوال الكرب.. أفضل الأدعية المأثورة

من أفضل صيغ دعاء الفرج هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يشكو حاله للمولى عز وجل، (اللهم إنى أشكو اليك ضعف قوتى وقلة حيلتي وهوانى على الناس انت رب العالمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تتركنى إن لم يكن بك عليا غضب فلا أبالى أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل عليا سخطك لك التوبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك) .

ما أصاب أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزَنٌ فقال (اللهمَّ إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضٍ فيَّ حُكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أوْ علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهابَ هَمِّي إلا أذهب اللهُ همَّه وحُزْنَه وأبدله مكانه فَرَجًا قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلمُها فقال: بلى ينبغي لِمَنْ سمِعها أنْ يتعلمَها).

(لا إلهَ إلا اللهُ الحليمُ العظيمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ الكريمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ وربُّ العرشِ الكريمِ).

(يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ أصلِح لي شأني كُلَّهُ ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ).

أسألك باسمك العظيم وسلطانك القديم، وأسالك اللّهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء أن لا تبقِ لي هما ولا حزنًا ولا ضيقًا ولا سقمًا إلّا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى سواك، وأن تحفظني لمن يحبني وتحفظ لي أحبتي، اللّهم إنّك لا تحمّل نفسًا فوق طاقتها فلا تحملني من كرب الحياة مالاطاقة لي به وباعد بيني وبين مصائب الدنيا كما باعدت بين المشرق والمغرب.

دعاء بعد صلاة الفجر لتفريج الهم وقضاء الحاجة

وعن دعاء الفرج و دعاء تفريج الهموم ، وردت أدعية كثيرة من السنة النبوية لتفريج الهم والكرب يجب علينا اتباعها كما فعل الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين ومنها..

إلهي هب لي فرجًا بالقدرة التي تحي بها الحي والميت، ولا تهلكني وعرفني الإجابة يا رب، ارفعني وانصرني وارزقني وعافني. اللهم إني أسألك باسمك الحسيب الكافي أن تكفني كل أموري من جليل وحقير مما يشوش خاطري يا كافي).

اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وصبرًا جميلًا، ورزقًا واسعًا، والعافية من البلايا، وشكر العافية والشكر عليها، وأسألك الغنى من الناس ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صلّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم إني أسألك بحق السائلين، وبأسمائك العظمى والحسنى أن تكفني شر ماأخاف وأحذر فإنك تكفي ذلك الأمر.

دعاء بعد صلاة الفجر لقضاء الحوائج وتيسير الأمور

الإكثار من الاستغفار، والصلاة والسلام على رسول الله، والدّعاء بالاسم الأعظم، ودعاء الكرب، ودعوة يونس عليه السّلام؛ لقوله تعالى: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا*يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا*وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)،وقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ).

دعوة ذو النّون إذ هو في بطن الحوت، (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)،لم يدعُ بها مسلم إلا استجاب الله له.

الدعاء، فقد قال صلّى الله عليه وسلّم: (ما من أحدٍ يدعو بدعاءٍ إلا آتاه اللهُ ما سأل ، أو كفَّ عنه من السوءِ مِثلَه ، ما لم يدعُ بإثمٍ ، أو قطيعةِ رَحِمٍ).

الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم، فقد رُوِي عن أبيّ بن كعب، قلت: (يا رسولَ اللهِ إِنَّي أُكْثِرُ الصلاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صلاتِي فقال ما شِئْتَ قال قلتُ الربعَ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ النصفَ قال ما شئتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قال قلْتُ فالثلثينِ قال ما شئْتَ فإِنْ زدتَّ فهو خيرٌ لكَ قلتُ أجعلُ لكَ صلاتي كلَّها قال : إذًا تُكْفَى همَّكَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ). (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

دعاء النبي عند الكرب والهم والضيق

(اللهمَّ إني عبدُك ، وابنُ عبدِك ، وابنُ أمَتِك ، ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك ، عدلٌ في قضاؤكَ ، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيتَ به نفسَك ، أو أنزلتَه في كتابِك ، أو علمتَه أحدًا من خلقِك ، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك ، أنْ تجعل القرآنَ العظيمَ ربيعَ قلبي ، وشفاءَ صدري ، وجَلاءَ حزني ، وذهابَ همِّي وغمِّي)، من قاله أذهب الله همّه وغمّه وأبدله مكانه فرحًا.

(اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ). (لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ والأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ).

(اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ).

الدعاء باسم الله العظيم الذي إذا دُعي به أجاب، وإذا سُئل به أعطى. (اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ)، لو كان عليك مثل جبل صير دينًا أداه الله عنك.

(اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ).

دعاء الفجر لزوال الهموم دعاء الفجر لتفريج الهم دعاء بعد صلاة الفجر للفرج دعاء الهم والحزن دعاء تفريج الكرب دعاء راحة القلب دعاء الفرج العاجل أدعية الفجر دعاء بعد الفجر مكتوب أفضل دعاء لتفريج الهموم دعاء السكينة وراحة البال الفجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

إمام عاشور

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

عموتة

مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

عداد الكهرباء

حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟

خوان بيزيرا

بين غضب الجماهير وتحرك الزمالك.. هل ينتقل بيزيرا إلى الأهلي؟

ترشيحاتنا

أوميجا

«أوميجا» تطلق تشكيلة ساعات Speedmaster 38mm الجديدة بتصميم مصغر لساعة القمر

تيجو 7 برو

للعائلات.. مقارنة بين شيري تيجو 7 برو وإم جي RX5 بلس

تكييف السيارة

قبل ما تدمره.. 7 عادات خاطئة تضعف تكييف سيارتك في الصيف

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل اللوك الصيفي الناعم

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد