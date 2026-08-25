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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز توزيع التركة قبل سداد الديون؟.. أمين الإفتاء يجيب

الميراث
الميراث
أحمد سعيد

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة تقول فيه: "هل يجوز توزيع التركة قبل سداد الديون؟"، موضحًا أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن التركة لا يتم تقسيمها مباشرة، بل تُراعى فيها أولويات محددة قبل توزيعها على الورثة.

هل يجوز توزيع التركة قبل سداد الديون؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الترتيب الشرعي للتعامل مع التركة يبدأ أولًا بتجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه، ثم يأتي بعد ذلك سداد الديون المستحقة عليه، باعتبارها حقًا مقدمًا على حقوق الورثة، ثم تنفيذ الوصية إن وجدت في حدود الثلث، وبعد ذلك فقط يتم توزيع ما تبقى من التركة على الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه في بعض الحالات قد لا يعلم الورثة بوجود دين على المتوفى، ويتم تقسيم التركة، ثم يظهر الدين بعد ذلك، وهنا لا مانع من أن يتحمل كل وارث نصيبه من هذا الدين بقدر ما حصل عليه من التركة، بحيث يُوزَّع الدين بينهم وفق نسب أنصبتهم الشرعية.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الورثة إذا علموا بوجود دين على المتوفى فلا يجوز لهم تقسيم التركة قبل سداده، لأن هذه الأموال في حقيقتها ليست ملكًا لهم قبل إخراج حقوق الدائنين، بل هي متعلقة بحقوق الغير.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الديون تُعد حقًا لأصحابها، ويجب ردها قبل أي تصرف في التركة، ويمكن للورثة التفاهم مع الدائنين على جدولة السداد أو أي صيغة تراضٍ، أما تقسيم التركة دون سداد الدين مع العلم به فلا يجوز شرعًا، لأن حق الدائن مُقدم على حق الورثة.

هل يجوز توزيع التركة قبل سداد الديون توزيع التركة الديون الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء

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