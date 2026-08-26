فتاة تنهي حياتها قفزًا من الطابق الثالث بسوهاج

شهدت دائرة قسم شرطة ثان سوهاج واقعة مؤسفة، بعدما أقدمت فتاة في العقد الثاني من العمر على إلقاء نفسها من شرفة الطابق الثالث بأحد العقارات؛ ما أسفر عن إصابتها بكسور متفرقة بالجسم، قبل أن تفارق الحياة داخل المستشفى عقب وصولها.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام فتاة بإلقاء نفسها من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وسرعان ما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالفحص، تبين أن الفتاة، في العقد الثاني من العمر، وتقيم بذات العنوان، أقدمت على إلقاء نفسها من شرفة الطابق الثالث بالعقار محل سكنها؛ ما أدى إلى إصابتها بكسور متفرقة بالجسم.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى سوهاج العام بواسطة سيارة الإسعاف، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إلا أنها توفيت عقب وصولها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء السقوط.

وبسؤال أفراد أسرتها، أفادت شقيقتها، في العقد الثاني من العمر، ووالدتها، في العقد الخامس، وخالها، في العقد الرابع، وجميعهم يقيمون بذات العنوان، بمضمون ما سبق، مؤكدين إقدام الفتاة على الانتحار نتيجة سوء حالتها النفسية ومعاناتها من مرض نفسي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أفراد الأسرة أنهم لم يتهموا أحدًا بالتسبب في الواقعة، ونفوا وجود شبهة جنائية وراء وفاة الفتاة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.