قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلهام أبوالفتح تهنئ أحمد موسى بعد تماثله للشفاء وقرب عودته للشاشة
دعوى جديدة ضد سارة نتنياهو.. اتهامات بالإهانة والعنصرية وإجبار موظف على أعمال مُهينة
ممدوح عباس يُفجّر مفاجآت عن الزمالك: هذه الأسماء أمام نيابة الأموال العامة خلال 10 أيام
حسام حسن في المقدمة.. تعرّف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب عقب تجديد التعاقد
الزمالك يتحرّك لسداد مستحقات قضايا «فيفا».. ويلغي جلسة زووم مع «بيزيرا»
ظنّوا أنه يختنق داخل سيارته.. المايسترو عمرو سليم يكشف كواليس تحطيم المواطنين للزجاج|فيديو
«التعليم العالي» تعزّز خطتها لجذب الطلاب الوافدين .. تفاصيل
إيران تشدّد قبضتها على هرمز: لن نعيد فتح المضيق قبل إنهاء الحرب ورفع الحصار
عقوبات أوروبية تلوح في الأفق.. الاتحاد الأوروبي يدرس معاقبة «بن غفير» بسبب تصريحاته عن غزة
حسام عبد المجيد يرد على اتهامه بـ«الكوبري»: طموحي الاحتراف منذ 4 سنوات
لتعزيز حماية الإبداع.. بروتوكول تعاون بين الجهاز المصري للملكية الفكرية ومحكمة النقض
رغم صعوده عالميا.. هدوء في أسعار الذهب بمصر ختام تعاملات الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

للعائلات.. مقارنة بين شيري تيجو 7 برو وإم جي RX5 بلس

تيجو 7 برو
تيجو 7 برو
عزة عاطف

تشتعل المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV المدمجة بين طراز “شيري تيجو 7 برو” المجمعة محليًا موديل 2027 بعد إطلاقها والطراز رياضي الأداء “إم جي RX5 بلس” المستورد، حيث يقدم كل منهما خيارات متطورة للعملاء الباحثين عن العملية والرفاهية.

المنظومة الميكانيكية وقوة المحرك

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 145 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ونظام دفع أمامي، مما يوفر قيادة سلسة واقتصادية في استهلاك الوقود. 

وعلى الجانب الآخر، تتفوق إم جي RX5 بلس في معدلات الأداء عبر محرك سعة 1.5 لتر تيربو ينتج قوة 171 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 7 سرعات، مما يمنحها استجابة أسرع على الطرق السريعة.

الأبعاد الهيكلية والمساحات الداخلية

تأتي إم جي RX5 بلس بأبعاد أكبر طفيفًا؛ إذ يبلغ طولها 4571 مم، وعرضها 1855 مم، وارتفاعها 1719 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2708 مم وسعة شنطة خلفية تبلغ 430 لترًا. وفي المقابل، تأتي شيري تيجو 7 برو بطول 4500 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1705 مم، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2670 مم. 

وتوفر تيجو 7 برو مقصورة رحبة تلائم العائلات مع سهولة أكثر في المناورة والتنقل داخل الطرق المزدحمة.

تيجو 7 برو

التجهيزات الرقمية ووسائل الراحة

تضم شيري تيجو 7 برو مقصورة رقمية مجهزة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة وشاشة ترفيهية قياس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى سقف بانورامي ومقاعد كهربائية وشاحن لاسلكي. 

وفي المقابل، تمتاز إم جي RX5 بلس بشاشة معلومات مركزية قياس 14.1 بوصة تتوسط التابلوه، مع شاشة عدادات رقمية وتكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ما يمنح المركبتين مستوى مرتفعًا من التكنولوجيا والراحة.

إم جي RX5

السعر والقيمة المقابلة للتكلفة

يمثل التجميع المحلي الميزة التنافسية الكبرى لشيري تيجو 7 برو من حيث توافر قطع الغيار واستقرار الصيانة؛ إذ تتراوح أسعارها بين 1.075.000 جنيه للفئة الأولى و1.175.000 جنيه للفئة الثانية. 

وفي المقابل، تتوفر إم جي RX5 بلس المستوردة بأسعار تبدأ من نحو 1.380.000 جنيه وتصل إلى 1.450.000 جنيه، مما يجعل تيجو 7 برو الخيار الأكثر توفيرًا وقيمة اقتصادية، بينما تجذب إم جي الباحثين عن القوة والتصميم الرياضي.

مقارنة تيجو 7 برو وإم جي RX5 تيجو 7 برو أسعار تيجو 7 برو 2026 مواصفات إم جي RX5 بلس سيارات SUV بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

حسام وابراهيم حسن

بالأرقام.. راتب حسام حسن الجديد وتفاصيل عقود جهاز منتخب مصر حتى 2030

الحقوني…صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

الحقوني.. صرخة فتاة تثير الجدل بعد محاولة شباب اصطحابها بالقوة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| ماذا يفعل الزوج إذا تعرض لاعتداء من زوجته؟.. حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة.. وحكم التعزية بقول "الله يعزيك"

المولد النبوي

ما أفضل طريقة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟.. أمين الإفتاء يجيب

الصلاة

هل تجوز الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟.. أمين الإفتاء يجيب

بالصور

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

نشرة المرأة والمنوعات | علاج جديد يعيد لون البشرة لمرضى البهاق.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد