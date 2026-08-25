للعائلات.. مقارنة بين شيري تيجو 7 برو وإم جي RX5 بلس

تشتعل المنافسة في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV المدمجة بين طراز “شيري تيجو 7 برو” المجمعة محليًا موديل 2027 بعد إطلاقها والطراز رياضي الأداء “إم جي RX5 بلس” المستورد، حيث يقدم كل منهما خيارات متطورة للعملاء الباحثين عن العملية والرفاهية.

المنظومة الميكانيكية وقوة المحرك

تعتمد شيري تيجو 7 برو على محرك سعة 1.5 لتر تيربو يولد قوة 145 حصانًا وعزم دوران يبلغ 210 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ونظام دفع أمامي، مما يوفر قيادة سلسة واقتصادية في استهلاك الوقود.

وعلى الجانب الآخر، تتفوق إم جي RX5 بلس في معدلات الأداء عبر محرك سعة 1.5 لتر تيربو ينتج قوة 171 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من 7 سرعات، مما يمنحها استجابة أسرع على الطرق السريعة.

الأبعاد الهيكلية والمساحات الداخلية

تأتي إم جي RX5 بلس بأبعاد أكبر طفيفًا؛ إذ يبلغ طولها 4571 مم، وعرضها 1855 مم، وارتفاعها 1719 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2708 مم وسعة شنطة خلفية تبلغ 430 لترًا. وفي المقابل، تأتي شيري تيجو 7 برو بطول 4500 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1705 مم، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2670 مم.

وتوفر تيجو 7 برو مقصورة رحبة تلائم العائلات مع سهولة أكثر في المناورة والتنقل داخل الطرق المزدحمة.

تيجو 7 برو

التجهيزات الرقمية ووسائل الراحة

تضم شيري تيجو 7 برو مقصورة رقمية مجهزة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة وشاشة ترفيهية قياس 12.3 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى سقف بانورامي ومقاعد كهربائية وشاحن لاسلكي.

وفي المقابل، تمتاز إم جي RX5 بلس بشاشة معلومات مركزية قياس 14.1 بوصة تتوسط التابلوه، مع شاشة عدادات رقمية وتكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ما يمنح المركبتين مستوى مرتفعًا من التكنولوجيا والراحة.

إم جي RX5

السعر والقيمة المقابلة للتكلفة

يمثل التجميع المحلي الميزة التنافسية الكبرى لشيري تيجو 7 برو من حيث توافر قطع الغيار واستقرار الصيانة؛ إذ تتراوح أسعارها بين 1.075.000 جنيه للفئة الأولى و1.175.000 جنيه للفئة الثانية.

وفي المقابل، تتوفر إم جي RX5 بلس المستوردة بأسعار تبدأ من نحو 1.380.000 جنيه وتصل إلى 1.450.000 جنيه، مما يجعل تيجو 7 برو الخيار الأكثر توفيرًا وقيمة اقتصادية، بينما تجذب إم جي الباحثين عن القوة والتصميم الرياضي.