قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: إلغاء جلسة زووم مع خوان بيزيرا والنادي مستمر في التصعيد ضد اللاعب
ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟.. استشاري تخطيط وهندسة مرور يُجيب
«متخلقش اللي يتنطط على النادي».. أيمن يونس: الزمالك لن يقف على خوان بيزيرا
لا مفر من المفاوضات.. بشير عبد الفتاح يكشف آخر التطورات بين أمريكا وإيران | فيديو
عملها الولد الشقي.. عم حارث يعلق على تمديد عقد إمام عاشور بالأهلي
الغندور: جلسة لـ مصطفى شوبير مع الأهلي خلال ساعات لحسم تجديد عقده
نظر جلسة مُحاكمة 27 متهمًا في قضية خلية أكتوبر .. اليوم
دعاء الفجر لزوال الهموم.. أفضل الأدعية المأثورة لتفريج الكرب وراحة القلب
أحرج أبناء النادي .. أمير هشام يعلّق على تجديد إمام عاشور عقده مع الأهلي
طوكيو تقترب من القنبلة .. روسيا تفجّر مفاجأة بشأن امتلاك اليابان سلاحًا نووياً
ترامب يُشعل حربًا ضد الصين .. رسوم جمركية إضافية بسبب «إغراق الأسواق»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يُشعل حربًا ضد الصين .. رسوم جمركية إضافية بسبب «إغراق الأسواق»

ترامب والرئيس الصيني
ترامب والرئيس الصيني
القسم الخارجي

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقرار رسوم جمركية جديدة بنسبة 7.5% على الواردات القادمة من الصين لفرض عقوبات عليها بسبب إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة السعر نتيجة الفائض الصناعي.

وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية، إنهم يرون أن هذه النسبة المعتدلة لن تعرض الهدنة التجارية القائمة بين البلدين للخطر، ولن تؤثر على اللقاء المرتقب بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض أواخر سبتمبر 2026.

وتعليقًا على هذه الأنباء، أعلنت السفارة الصينية في واشنطن رفضها للاتهامات المتعلقة بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية، داعية إلى حل الخلافات التجارية عبر المفاوضات الثنائية بدلا من الإجراءات الأحادية.

وصعد الرئيس الأمريكي الضغوط التجارية على كندا، مهددا برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية إلى 50% اعتبارًا من 1 يناير 2027، عقب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كان الاتفاق المقترح يستهدف خفض الرسوم على السيارات والشاحنات الخفيفة الكندية من 25% إلى 15%، وعلى الصلب والألومنيوم من 50% إلى 25%، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات عدة، من بينها نطاق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للشاحنات المتوسطة والثقيلة.

ترامب يشعل حربا ضد الصين رسوم جمركية إضافية رسوم جمركية الرئيس الأمريكي الفائض الصناعي إغراق الأسواق العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

القبض على محاسب وخطيبته ارتكبا أفعال خادشة داخل سيارة بالقاهرة

عريس سوهاج

مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

محمد صلاح

الأسطورة يقترب من رقم جديد.. محمد صلاح يحتاج هدفًا واحدًا فقط لدخول التاريخ

ظاهرة النينو

تحذير عالمي من ظاهرة «إل نينيو».. خبراء: 2027 الأشد حرارة في التاريخ

إمام عاشور

مفاجأة.. شوبير يكشف موقف إمام عاشور من العودة للمشاركة مع الأهلي

عموتة

مفيش الكلام ده.. الحسين عموتة يرفض طلب لاعبي الأهلي بعد ثلاثية إنبي

عداد الكهرباء

حيلة بسيطة لتقليل استهلاك عداد الكهرباء في دقيقة واحدة يوميا.. ما هي؟

خوان بيزيرا

بين غضب الجماهير وتحرك الزمالك.. هل ينتقل بيزيرا إلى الأهلي؟

ترشيحاتنا

حلوى المولد النبوي

تسبب لهم مشاكل صحية.. هؤلاء ممنوعون من حلوى المولد النبوي

حلوى المولد

حلوى المولد النبوي.. علامات غير متوقعة تكشف فسادها

المانجو

أضرار غير متوقعة للمانجو .. اكتشفها

بالصور

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل اللوك الصيفي الناعم

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فقدان الوزن المفاجئ قد يكون علامة تحذيرية .. دراسة تكشف علاقته بمرض خطير

فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون
فقدان الوزن قد تكون علامة لتشخيص سرطان القولون

حلوى المولد النبوي.. 10 نصائح لتناولها دون الإضرار بالصحة

نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان
نصائح لتناول حلوى المولد بأمان

محمد هنيدي ونجوم الفن في عزاء والدة المنتج عصام شعبان.. صور

محمد هنيدي
محمد هنيدي
محمد هنيدي

فيديو

أحمد عجمي

أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: نقابة الإعلاميين.. كيان وُلد لضبط المشهد الإعلامي وحماية المهنة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 2

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

المزيد