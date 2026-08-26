ترامب يُشعل حربًا ضد الصين .. رسوم جمركية إضافية بسبب «إغراق الأسواق»

يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقرار رسوم جمركية جديدة بنسبة 7.5% على الواردات القادمة من الصين لفرض عقوبات عليها بسبب إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة السعر نتيجة الفائض الصناعي.

وقال مسئولون في الإدارة الأمريكية لوكالة أسوشيتد برس الإخبارية، إنهم يرون أن هذه النسبة المعتدلة لن تعرض الهدنة التجارية القائمة بين البلدين للخطر، ولن تؤثر على اللقاء المرتقب بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في البيت الأبيض أواخر سبتمبر 2026.

وتعليقًا على هذه الأنباء، أعلنت السفارة الصينية في واشنطن رفضها للاتهامات المتعلقة بوجود فائض في الطاقة الإنتاجية، داعية إلى حل الخلافات التجارية عبر المفاوضات الثنائية بدلا من الإجراءات الأحادية.

وصعد الرئيس الأمريكي الضغوط التجارية على كندا، مهددا برفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات وقطع غيار السيارات الكندية إلى 50% اعتبارًا من 1 يناير 2027، عقب انهيار المحادثات التجارية بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كان الاتفاق المقترح يستهدف خفض الرسوم على السيارات والشاحنات الخفيفة الكندية من 25% إلى 15%، وعلى الصلب والألومنيوم من 50% إلى 25%، إلا أن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات عدة، من بينها نطاق الإعفاءات الجمركية الممنوحة للشاحنات المتوسطة والثقيلة.