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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي عندي بالحياة .. أول تعليق لإمام عاشور بعد تمديد تعاقده حتى 2030

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

أعلن النادي الأهلي تمديد تعاقده مع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر ضمن صفوف القلعة الحمراء حتى عام 2030.

وعلّق إمام عاشور على تمديد تعاقده مع الأهلي عبر حسابه على انستجرام، وكتب: “الأهلي عندي بالحياة ده الغالي”.

وجاء تمديد عقد اللاعب خلال جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق الكامل مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

وأكد إمام عاشور خلال الجلسة اعتزازه بالاستمرار مع الأهلي، وتمسكه بمواصلة مسيرته داخل النادي، مشيرًا إلى رغبته في استكمال مشواره وتحقيق المزيد من البطولات مع الفريق خلال السنوات المقبلة.

ويعد إمام عاشور أحد العناصر الأساسية في صفوف الأهلي، وشارك مع الفريق في العديد من المنافسات المحلية والقارية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

إمام عاشور الأهلي انستجرام

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