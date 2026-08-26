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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بين البقاء والرحيل .. إمام عاشور يُربك حسابات الأهلي بعروض سعودية

امام عاشور
امام عاشور
حمزة شعيب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحركات جديدة من جانب إدارة النادي الأهلي لحسم عدد من الملفات المتعلقة بعقود لاعبي الفريق، وفي مقدمتها مستقبل الحارس مصطفى شوبير وإمام عاشور.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه «ستاد المحور»، أن مسؤولي الأهلي يعقدون جلسة مع مصطفى شوبير خلال الساعات المقبلة، لمناقشة ملف تمديد وتعديل عقده، في ظل رغبة الإدارة في الحفاظ على الحارس لسنوات مقبلة.

خلاف حول مدة عقد مصطفى شوبير

وأشار إلى أن مصطفى شوبير يرغب في تمديد عقده لمدة موسم واحد فقط، بخلاف الموسم الحالي، بينما تتمسك إدارة الأهلي بتجديد عقد الحارس لمدة موسمين.

وأضاف أن شوبير يرغب كذلك في وضع بند يسمح له بالرحيل عن النادي عقب نهاية الموسم الحالي حال وصول عرض مناسب، وهو الأمر الذي سيكون ضمن الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات.

كما يسعى حارس الأهلي إلى رفع راتبه السنوي ليتجاوز 55 مليون جنيه في الموسم، للحصول على مقابل مالي يتناسب مع دوره داخل الفريق، على أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشة جميع المطالب والشروط بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي.

عروض سعودية لإمام عاشور

وفي ملف آخر، كشف خالد الغندور عن عقد مسؤولي الأهلي جلسة مع إمام عاشور، لاعب الفريق، اليوم، لمناقشة ملف تمديد وتعديل عقده، في ظل رغبة النادي في الإبقاء عليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن إمام عاشور أبلغ مسؤولي الأهلي بامتلاكه عروضًا من الدوري السعودي، من بينها عرض من اتحاد جدة وآخر من نادي الدرعية، وهو ما فتح الباب أمام مناقشة مستقبل اللاعب مع القلعة الحمراء.

وأكد الغندور أن الجلسة لم تشهد التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن موقف إمام عاشور، سواء بالاستمرار مع الأهلي من خلال تمديد وتعديل عقده، أو السماح له بخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي.

واختتم بأن الطرفين اتفقا على عقد جلسة جديدة خلال الفترة المقبلة، لاستكمال المفاوضات والوصول إلى قرار نهائي بشأن مستقبل إمام عاشور مع الأهلي.

امام عاشور الأهلي الدوري السعودي

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