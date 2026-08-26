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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور: عموتة يدرس تدوير حراس الأهلي.. والشناوي مرشح لحراسة المرمى أمام زد

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

قال الإعلامي خالد الغندور، إن يدرس المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تطبيق سياسة التدوير بين حراس مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل امتلاك الفريق أكثر من حارس مميز، وعلى رأسهم محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وكشف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور  أن يدرس الدفع بمحمد الشناوي أساسيًا أمام زد، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، خاصة أن مشاركة قائد الفريق قد تساهم في استمراره ضمن حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، في ظل رغبة الشناوي في العودة بقوة إلى صفوف الفراعنة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام زد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وزد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الفريق الأحمر لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز الثاني على التوالي.

خالد الغندور الحسين عموتة الأهلي

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