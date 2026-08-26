هجوم ناري من «أضا» على «بن شرقي»: اللي مش هيحترم الإعلام مش هنحترمه

انتقد الإعلامي محمد طارق أضا، تصرف أشرف بن شرقي، لاعب الأهلي، بعد عدم إجرائه مقابلة تليفزيونية عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والشرقية إنبي، مؤكدًا أن احترام وسائل الإعلام والعاملين بها أمر ضروري من جانب اللاعبين.

وقال “أضا”، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «كل واحد وهو على قمة الجبل بيبقى شايف نفسه أعلى من الكل ومش بيرضى يتكلم مع حد، لكن بعد كده الأضواء بتبعد عنه فيبدأ يبحث عنها».

وأضاف: «اللي مش هيحترم الإعلام ورجال الإعلام مش هنحترمه، المراسل جه وواقف في عز الحر علشان ياخد منك كلمة، يبقى لازم تحترمه وتحترم تعبه وتديله كلمة».

وشدّد أضا على أن تقدير المراسلين والإعلاميين واجب، خاصة أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا من أجل تغطية المباريات ونقل الأحداث للجماهير.