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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ملك طبيب أسنان .. الداخلية تكشف ملابسات سرقة سيارة بالإسكندرية وتضبط 5 متهمين

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

في إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من سرقة سيارته حال توقفها بأحد الشوارع في الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو طبيب أسنان، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 17 من الشهر الجاري، اكتشف سرقة سيارته حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، ومقيمون بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «كسر الزجاج وقطع الأسلاك»، وضُبط بحوزتهم سيارة ملاكي، المستخدمة في الواقعة، ملك وقيادة أحدهم.

كما تم، بإرشادهم، ضبط السيارة المستولى عليها لدى عميليهما «سيئي النية»، وهما عاطل وميكانيكي، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظتي مطروح والإسكندرية، وتم ضبطهما.

وتم التحفظ على السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الإسكندرية سرقة سيارة

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