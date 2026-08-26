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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة لاعب المصارعة زياد حجاج.. وزارة الرياضة تكشف مفاجأة بشأن جواز سفره

زياد حجاج
زياد حجاج
محمد سمير

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل واقعة اختفاء لاعب المصارعة المصري زياد حجاج خلال تواجده مع بعثة المنتخب في سلوفاكيا.

وأكد “الشاذلي” عبر برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تحركت بشكل فوري لمتابعة الواقعة، والتواصل مع مسئولي الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس البعثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف “الشاذلي”، أن الوزارة أجرت تتبعًا للواقعة وحررت محضرًا رسميًا، وتبين انتقال اللاعب من سلوفاكيا إلى التشيك، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لم يكن ليحدث دون حصول اللاعب على جواز سفره.

وشدّد على أن اللوائح تقضي بألا يحصل اللاعب على جواز سفره إلا بعد العودة إلى القاهرة، وهو ما تبحث الوزارة حاليًا في كيفية حدوثه، كما أن ولي أمر اللاعب زياد حجاج سبق أن وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودة نجله إلى مصر عقب انتهاء البطولة، قبل سفر البعثة إلى سلوفاكيا.
وأشار إلى أن الوزارة شددت على ضرورة استكمال جميع الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات الواقعة، مع رفع تقرير تفصيلي بكل ما حدث، وأنه في حال ثبوت وجود أي مخالفة للوائح أو تقصير من جانب مسؤولي البعثة، فسيتم إحالة إداري البعثة إلى التحقيق بشكل فوري.

وأكد "الشاذلي" أن الأولوية في الوقت الحالي هي الاطمئنان على سلامة اللاعب ومعرفة كافة تفاصيل الواقعة، قبل تحديد المسؤوليات أو تطبيق العقوبات، مؤكدًا أن الوزارة ستراجع جميع المستندات والإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بالبعثة واللاعب.

واختتم قائلا إن اللاعب لن يتمكن من الحصول على جنسية دولة أخرى والمشاركة تحت علمها لمجرد مغادرته مصر بهذه الطريقة، موضحًا أن اللوائح الخاصة بالاتحادات الدولية تمنع، مشاركة اللاعب الذي غادر بصورة غير شرعية.

الشباب والرياضة زياد حجاج التشيك تفاصيل اختفاء لاعب المصارعة محمد الشاذلي

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