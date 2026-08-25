أمين عمر يقود طاقم تحكيم مصري لمواجهة أهلي جدة وأوكلاند.. وعاشور لـVAR

جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ثقته في التحكيم المصري، بعدما أسند إدارة المواجهة المرتقبة بين أهلي جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي إلى طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي أمين عمر، ضمن منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ووصل طاقم الحكام المصري إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا لإدارة المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء 26 أغسطس، على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

ويقود أمين عمر المباراة حكمًا للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كمساعدين، بينما يتولى محمود ناجي مهمة الحكم الرابع.

كما يضم الطاقم المصري محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو «VAR»، ويعاونه طارق مجدي كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

ويأتي اختيار الطاقم المصري لإدارة هذه المواجهة الدولية المهمة ليؤكد الثقة التي يحظى بها الحكام المصريون من جانب «فيفا»، خاصة بعد المشاركات المميزة لأمين عمر ورفاقه على المستويين القاري والدولي.

وتجمع المباراة بين أهلي جدة وأوكلاند سيتي ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال، حيث يستفيد الفريق السعودي من إقامة اللقاء على ملعبه في مدينة جدة.