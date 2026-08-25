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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

تقدمت نقابة الإعلاميين، برئاسة الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، بخالص التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى ميلاد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد ﷺ.

وفي هذه المناسبة المباركة، نستحضر السيرة العطرة للنبي الكريم ﷺ، وما حملته رسالته من قيم عظيمة تدعو إلى الرحمة والتسامح والمحبة، وإعلاء قيم الأخلاق والصدق والأمانة، واحترام الإنسان وصون كرامته، وهي المبادئ التي تظل نبراسًا للبشرية جمعاء.

وتؤكد نقابة الإعلاميين أن هذه المناسبة العطرة تمثل فرصة لتجديد التمسك بالقيم النبيلة التي أرساها الرسول الكريم ﷺ، وفي مقدمتها الكلمة الطيبة، وتحري الصدق، ونبذ الشائعات والفتن، والحرص على أن تكون الرسالة الإعلامية وسيلة للبناء والتوعية وخدمة المجتمع، وتعزيز الوعي الوطني.

كما تقدمت النقابة بخالص التهنئة إلى جميع الإعلاميين والعاملين في المجال الإعلامي، داعيةً المولى عز وجل أن يوفقهم لأداء رسالتهم المهنية والوطنية بكل أمانة ومسؤولية، وأن يظل الإعلام المصري منبرًا للوعي، وسندًا للدولة المصرية في مواجهة التحديات ونشر الحقائق والتصدي للمعلومات المضللة.

ونسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، وأن يحفظ وطننا، ويصون مقدراته، ويديم عليه نعمة الأمن والسلام.

نقابة الإعلاميين الإعلامي الدكتور طارق سعده الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلاميين

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