بسبب تصريحاته .. رئيس طرابزون سبور أمام لجنة الانضباط بفرمان من الاتحاد التركي

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، إلى لجنة الانضباط، على خلفية التصريحات التي أدلى بها عقب مباراة فريقه أمام باشاك شهير في منافسات الدوري التركي.

وأوضح الاتحاد التركي، في بيان رسمي، أن إحالة رئيس طرابزون جاءت بسبب تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام عقب المباراة، واعتبر أنها تتضمن عبارات من شأنها الإضرار بسمعة كرة القدم، وذلك وفقًا للمادة 38 من لائحة الانضباط.

وأشار الاتحاد إلى أن قرار الإحالة صدر دون اتخاذ تدبير احترازي، وبالتالي يحق لرئيس طرابزون سبور مواصلة ممارسة مهامه بشكل طبيعي، لحين نظر لجنة الانضباط في الملف وإصدار قرارها النهائي.

وتأتي إحالة دوغان في أعقاب مواجهة طرابزون سبور وباشاك شهير، التي شهدت فوز الفريق صاحب الأرض بنتيجة 2-1، في مباراة تألق خلالها النجم المصري محمد صلاح وسجل هدفي فريقه، ليقود طرابزون إلى حصد أول انتصاراته في الدوري التركي هذا الموسم.

ومن المنتظر أن تنظر لجنة الانضباط في التصريحات محل الواقعة، قبل اتخاذ القرار المناسب وفقًا للائحة الاتحاد التركي لكرة القدم.