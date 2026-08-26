نزيل تعدّى عليه بماسورة .. الداخلية تكشف تفاصيل وفاة محتجز داخل قسم المطرية

بشأن مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من وفاة نجلها، الذي كان نزيلًا داخل قسم شرطة المطرية بالقاهرة، نتيجة تعرضه للتعذيب.

بالفحص، تبين أن النزيل المذكور محبوس احتياطيًا بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية «مخدرات»، وبتاريخ 21 من الشهر الجاري، شعر بحالة إعياء، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفي.

وبإجراء الفحص، تبين وقوع مشادة بينه وبين نزيل آخر، تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب باستخدام «ماسورة بلاستيكية خاصة بدورة المياه بالحجز».

وبسؤال شهود الواقعة، من عدد من النزلاء، أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على التعدي، وعرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه.