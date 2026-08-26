كمال شعيب يكشف: إحالة جميع المسئولين عن ملف الكرة بالزمالك للتحقيق .. لهذا السبب

أكد كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن جميع الأشخاص المعنيين بملف كرة القدم داخل النادي خلال الفترة محل التحقيق تمت إحالتهم للتحقيق، على خلفية القضايا التي تسببت في صدور قرارات بإيقاف قيد النادي.

وقال شعيب إن ملف كرة القدم شهد 18 قضية إيقاف قيد، مشيرًا إلى أن قرار الإحالة للتحقيق لم يقتصر على شخص بعينه، وإنما شمل جميع من كانوا موجودين أو مسؤولين عن ملف كرة القدم خلال الفترة المعنية.

وأوضح المستشار القانوني للزمالك أن الهدف من التحقيق هو الوقوف على أسباب هذه القضايا، وتحديد المسؤوليات بشأن الملفات التي ترتب عليها صدور أحكام أو قرارات ضد النادي، بما يساعد على التعامل معها ومنع تكرارها مستقبلًا.

بلاغ ضد زيزو بسبب مستحقات الإعلانات

وفي سياق آخر، كشف كمال شعيب عن تقدم نادي الزمالك ببلاغ إلى النائب العام ضد أحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، على خلفية ما وصفه النادي بوجود مديونيات مرتبطة بملف الإعلانات.

وأكد المستشار القانوني أن النادي اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الملف، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات والجهات المختصة.