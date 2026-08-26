ما قيمة الإيجار في الوحدات السكنية داخل المدن الجديدة؟.. مي عبدالحميد تكشف التفاصيل

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يستعد لطرح عدد من الوحدات السكنية بنظام الإيجار، مع اختيار مجموعة من المدن لتطبيق نظام الإيجار التمليكي، لافتة إلى وجود طرح متنوع للوحدات في عدد كبير من المدن الجديدة.

وقالت مي عبد الحميد، خلال تصريحات لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنه تبدأ القيمة الإيجارية للوحدات من 2000 جنيه شهريًا في المدن الجديدة و1500 جنيه في المحافظات، على أن يتم تحديد الإيجار النهائي وفقًا لدخل المستفيد، بما يعادل نحو 25% من دخله الشهري.

إجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا

وتابع أنه يستهدف الطرح مبدئيًا الشباب حديثي الزواج حتى 35 عامًا، بشرط ألا يتجاوز إجمالي دخل الزوج والزوجة 12 ألف جنيه شهريًا، وألا يكون المتقدم قد استفاد سابقًا من وحدة مدعومة أو يمتلك وحدة سكنية.