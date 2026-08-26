لا ضربات ضد طهران.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف سلاحًا جديدًا ضد إيران

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عدداً من نظرائه في الدول الحليفة خلال الأيام الماضية أن الولايات المتحدة لا يُتوقع منها "في الوقت الراهن" شنّ ضربات جديدة على إيران، وأن الإدارة الأمريكية تُركز على تدابير ضغط أخرى، بما في ذلك الحصار البحري والعقوبات الجديدة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع.

وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن مصادر أمريكية بأن روبيو أكد أن واشنطن لا تُخطط في هذه المرحلة للعودة إلى القتال واسع النطاق، لكنه لم يستبعد شنّ ضربات إذا بادرت إيران بالهجوم أولاً.

وقال مسؤول أمريكي آخر إنه من المتوقع أن تستمر هذه السياسة على الأقل حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.

إضافةً إلى ذلك، يزعم مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن إزالة الألغام من معظم مضيق هرمز وزيادة حركة ناقلات النفط عبره قد قلّلا بشكل كبير من قدرة إيران على المساومة.