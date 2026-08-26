بشرط التطبيع مع إسرائيل.. ترامب يُحيل الاتفاق النووي مع السعودية إلى الكونجرس

أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية التعاون النووي المدني مع السعودية إلى الكونجرس.

وصرح مسئول في الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز بأن ترامب لا يزال يُصرّ على أن الاتفاقية لن تُفعّل إلا إذا انضمت المملكة إلى اتفاقيات أبراهام واعترفت بإسرائيل.

وفي نهاية يوليو الماضي، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن ترامب تأكيده تفاؤله باتمام الاتفاقية التاريخية الخاصة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبحسب الصحيفة، أعرب ترامب عن ثقته في إحراز تقدم بشأن الاتفاق، الذي يُنظر إليه باعتباره خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين واشنطن والرياض في قطاع الطاقة، بما يشمل تطوير برنامج نووي مدني سعودي.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي، أن المملكة العربية السعودية لا تزال تشترط وجود مسار سياسي جاد وموثوق يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، مقابل المضي في أي اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.