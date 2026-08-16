الخارجية الإسبانية: لا مجال للتطبيع الدبلوماسي مع كابول دون احترام الكرامة الإنسانية

جددت وزارة الخارجية الإسبانية، اليوم الأحد، رفضها لمعاناة الشعب الأفغاني في ظل حكومة طالبان، مؤكدة أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين مدريد وكابول غير ممكن دون احترام الكرامة الإنسانية.

جاء ذلك في بيان للخارجية الإسبانية تعليقًا على مرور خمس سنوات على سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان على إثر الانسحاب الأمريكي المفاجئ، وذلك بعد ما يقرب من عشرين عاماً على الإطاحة بحكمها للبلاد.

وقالت الخارجية الإسبانية -في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"- "بعد مرور خمس سنوات على نظام طالبان، ما زالت النساء والفتيات الأفغانيات تتعرضن للتمييز ويعاني الشعب الافغاني أزمة إنسانية بالغة".

وأضافت "نظل ملتزمين بالحرية وحقوق الإنسان، ولا مجال للتطبيع الدبلوماسي دون احترام الكرامة الإنسانية".