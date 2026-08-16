أستون فيلا يقترب من ضم الحارس الياباني سوزوكي

يقترب نادي أستون فيلا الانجليزي من التعاقد مع حارس مرمى نادي بارما الإيطالي، وحارس منتخب اليابان زيون سوزوكي؛ في ظل تزايد الشكوك حول مستقبل حارس مرماه، الأرجنتيني إيمي مارتينيز.

يُعدّ سوزوكي أحد أبرز أهداف أستون فيلا في حال رحيل مارتينيز هذا الصيف، والصفقة، التي تُقدّر قيمتها بحوالي 30 مليون جنيه إسترليني، تسير على قدم وساق.

وُلد سوزوكي في أمريكا، لكنه مؤهل لتمثيل اليابان من خلال والدته، وقد شارك في جميع مباريات منتخب بلاده الأربع في كأس العالم هذا الصيف.

شارك اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في 59 مباراة مع بارما منذ انضمامه من فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني عام 2024.

ويعني الوصول الوشيك للحارس؛ أن مارتينيز قد ينتقل الآن إلى يوفنتوس، حيث أبدى النادي اهتمامًا باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا هذا الصيف.

وكان مدير التعاقدات داميان فيداجاني قد أكد سابقًا بقاء مارتينيز في فيلا بارك، لكن من المرجح الآن أن يرحل قبل انتهاء فترة الانتقالات.

وانضم اللاعب الأرجنتيني الدولي، الفائز بكأس العالم 2022 ووصيف بطل العالم هذا العام خلف إسبانيا، إلى أستون فيلا قادمًا من أرسنال مقابل 17 مليون جنيه إسترليني عام 2020، وشارك في 256 مباراة، وساهم في إنهاء غياب النادي عن منصات التتويج لثلاثين عامًا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وغاب مارتينيز عن مباراة كأس السوبر التي خسرها الفريق أمام باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، حيث منحه أوناي إيمري، إلى جانب إزري كونسا وأولي واتكينز، إجازة لمدة شهر بعد كأس العالم.

وكان من المقرر أن يعود إلى التدريبات الكاملة هذا الأسبوع استعدادًا لمباراة أستون فيلا الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام برايتون اليوم الأحد.