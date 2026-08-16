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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الميليشيا الحوثية

الجيش اليمني
الجيش اليمني
محمود نوفل

أكد الجيش اليمني اليوم الأحد أن قواته في أعلى جاهزية وتكامل ميداني.

وشدد الجيش اليمني في بيان له أن ضرباته جاءت رداً على اعتداءات الحوثيين على المدنيين والمنشآت الاقتصادية والموانئ.

وبيّن الجيش اليمني أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الميليشيا الحوثية وتدمير عشرات الآليات وعدد من مخازن الأسلحة.

وختم الجيش اليمني بيانه قائلا : يواصل الجيش اليمني إجراءاته لتحييد خطر الميليشيات الحوثية ومنع استهداف المواقع الحيوية والمدنية.

وفي وقت سابق ؛ هزت انفجارات عدة مدينة مأرب شرق اليمن، مساء السبت، بالتزامن مع هجوم نسبته السلطات المحلية إلى جماعة الحوثيين، في أحدث موجة من التصعيد العسكري الذي يستهدف مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وقالت السلطات المحلية في مأرب إن الحوثيين أطلقوا أربعة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيّرة باتجاه المدينة، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات متتالية في أنحاء مختلفة منها.

ولم تتضح على الفور طبيعة الأهداف التي أصابتها المقذوفات، كما لم ترد معلومات رسمية مؤكدة بشأن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تصعيد حوثي مماثل استهدف مأرب، حيث أفادت تقارير بأن الجماعة كثفت استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد مواقع القوات الحكومية ومناطق قريبة من المدينة، بينما أعلنت الدفاعات الجوية اليمنية اعتراض عدد من المسيّرات.

اليمن الجيش اليمني الحوثيين صواريخ باليستية

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