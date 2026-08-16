سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار

اختتم سعر الدولار اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، تعاملاته أمام الجنيه على تراجع طفيف في كافة البنوك.

وتراوحت أسعار العملة الأمريكية بين مستويات متقاربة للشراء والبيع في معظم البنوك، بينما سجل البنك المركزي المصري مستويات مختلفة بشكل طفيف عن الأسعار المعلنة لدى البنوك التجارية.



ويأتي تراجع سعر الدولار اليوم في الوقت الذي يواصل فيه الاقتصاد المصري الاستفادة من تحسن موارد النقد الأجنبي، مدعومًا بارتفاع الاحتياطيات الدولية، إلى جانب النمو الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهي عوامل تعزز قدرة السوق على مواجهة التغيرات في تدفقات العملة الأجنبية.



وسجل الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 50.18 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع. كما سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، في حين جاءت أسعار عدد من البنوك الأخرى ضمن نطاقات متقاربة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.18 جنيه للشراء، بينما بلغ 50.32 جنيه للبيع، ليظل السعر داخل نطاق محدود مقارنة بالمستويات المسجلة لدى البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويعكس استقرار سعر الصرف في البنك المركزي استمرار حالة الهدوء النسبي في سوق العملات، خاصة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي الدولي إلى مستويات قياسية، وهو ما يوفر دعمًا إضافيًا لقدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته من العملات الأجنبية.

ويتابع المتعاملون والمستثمرون حركة الدولار بصورة مستمرة، نظرًا إلى تأثير العملة الأمريكية على أسعار العديد من السلع والخدمات، فضلًا عن ارتباطها بتكلفة الواردات وحركة التجارة الخارجية.



أسعار الدولار في البنوك

جاءت أسعار الدولار المعلنة في عدد من البنوك المصرية بنهاية تعاملات الأحد 16 أغسطس 2026، على النحو التالي:

البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر الدولار 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سجل الدولار 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: بلغ سعر الدولار 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

بنك البركة: سجل الدولار 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر الدولار 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: سجل الدولار 50.16 جنيه للشراء و50.26 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع.

وتكشف هذه المستويات عن تقارب واضح في أسعار الصرف بين غالبية البنوك، مع فروق محدودة للغاية بين سعر الشراء وسعر البيع من بنك إلى آخر، وهو ما يعكس حالة الاستقرار النسبي التي سيطرت على التعاملات في ختام اليوم.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستوى قياسيًا

وفي سياق دعم سوق الصرف، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 53.134 مليار دولار بنهاية مايو 2026، بزيادة بلغت حوالي 1.93 مليار دولار.

ويمثل هذا المستوى أعلى قيمة مسجلة لاحتياطي النقد الأجنبي في تاريخ مصر، وهو ما يعكس تحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية، ويوفر قدرة أكبر على التعامل مع الالتزامات الخارجية والتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية.



ويعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من المؤشرات المهمة التي تتابعها الأسواق، باعتباره أحد عناصر القوة في مواجهة الضغوط على العملة، كما يوفر للبنك المركزي مساحة أكبر للتعامل مع احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

ويأتي نمو الاحتياطيات بالتزامن مع تحسن عدد من مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يدعم استقرار سوق الصرف ويساهم في الحد من التقلبات الحادة في أسعار الدولار.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم سوق الصرف

تمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري، وقد شهدت هذه التحويلات معدلات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز موارد العملة الأجنبية المتاحة داخل السوق.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول عشرة أشهر من العام المالي 2025/2026، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقابل حوالي 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت التحويلات خلال أبريل 2026 بنسبة 44% على أساس سنوي، لتسجل نحو 4.3 مليار دولار، مقابل حوالي 3 مليارات دولار في أبريل 2025.

وعلى مدار عام 2025، سجلت التحويلات مستوى قياسيًا بعدما ارتفعت بنسبة 40.5% إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل حوالي 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.

وتعكس هذه الزيادة استمرار الدور المحوري لتحويلات المصريين بالخارج في توفير العملة الأجنبية، خاصة في ظل ارتفاع التدفقات القادمة من العاملين بالخارج، وهو ما يمثل مصدرًا مهمًا لدعم موارد الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي.

كما أن استمرار نمو التحويلات يساهم في تعزيز السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي، بما يساعد على تلبية الطلب على العملة الأجنبية وتمويل الاحتياجات المختلفة، ويدعم في الوقت نفسه استقرار سوق الصرف.



توقعات تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة

ومع ختام تعاملات الأحد على تراجع طفيف، يترقب المتعاملون اتجاه الدولار خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل حالة الاستقرار التي سيطرت على الأسعار خلال تعاملات البنوك.

وتشير مستويات الأسعار الحالية إلى استمرار التحرك في نطاقات محدودة، مع وجود عوامل داعمة لاستقرار سوق الصرف، أبرزها ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية وتحسن تحويلات المصريين بالخارج.

وفي المقابل، تظل الأسواق عرضة للتأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية، وحركة الدولار عالميًا، وتغيرات تدفقات رؤوس الأموال، فضلًا عن مستويات الطلب المحلي على العملة الأجنبية.

وبناءً على الأسعار المسجلة في ختام تعاملات اليوم، يظل المشهد أقرب إلى الاستقرار النسبي مع تراجع محدود في قيمة الدولار أمام الجنيه، بينما تواصل مؤشرات النقد الأجنبي تقديم دعم مهم لسوق الصرف.