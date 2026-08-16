إصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بوسط قطاع غزة

أُصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الأحد، جراء قصف طائرة مسيّرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر في الإسعاف والطوارئ إنه تم نقل مصابين إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ شقة سكنية في المخيم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر طبية إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال، بعد استهدافها خيام النازحين في منطقة بئر 19 بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله، وتمركزت في منطقة "مرج سيع"، وأقامت حاجزا عسكريا على مدخل القرية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه منازل المواطنين في المنطقة، ما تسبب بحالات اختناق، فيما شددت إجراءاتها العسكرية وأعاقت حركة المواطنين.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تواصل انتشارها في المنطقة، وسط حالة من التوتر، في حين لم ترد معلومات عن وقوع إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

وتتعرض قرية المغير ومحيطها لاقتحامات واعتداءات متكررة من قوات الاحتلال والمستعمرين، في ظل تصاعد الإجراءات العسكرية والاستيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم.

وفي سياق متصل، سلّمت قوات الاحتلال، أصحاب عدد من المنازل في بلدة بيت لقيا جنوب غرب رام الله إخطارات بوقف البناء والهدم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسلّمت أصحاب المنازل الإخطارات، دون أن تتضح على الفور تفاصيل عدد المنازل المستهدفة أو الذرائع التي استندت إليها سلطات الاحتلال في إصدارها.

وتتعرض بلدة بيت لقيا، على غرار العديد من البلدات والقرى الفلسطينية، لإجراءات متواصلة من قبل الاحتلال تستهدف التوسع العمراني والبناء الفلسطيني، في ظل القيود المفروضة على استخدام الأراضي والتخطيط.

وفي نابلس، منعت قوات الاحتلال، اليوم، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من إدخال صهريج للمياه للمنازل المحاصرة في قرية قصرة جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن منظمة "اليونسيف" توجهت إلى بلدة قصرة وقامت بإدخال مواد غذائية وطبية للمنازل الثلاثة، بينما تم منع ادخال صهريج للمياه هناك.

وقال رئيس مجلس قصرة عبد العظيم وادي إن المجلس لم يتمكن من إعادة التيار الكهربائي والمياه للمنازل الثلاثة المحاصرة بالبلدة حتى اللحظة.

وكانت قوات الاحتلال أعلنت منطقة رأس العين في قصرة منطقة عسكرية مغلقة واتخذت نقاطا لها هناك، ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة المحاصرة في قصرة، بعد أن كان مستوطنون حاصروا المنازل لأيام.



