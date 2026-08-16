السفير محمد حجازي: القضية الفلسطينية تظل الشغل الشاغل للدولة المصرية

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انشغال المنطقة بملفات أخرى، ومن بينها المواجهة في مضيق هرمز والحرب الإيرانية الأمريكية؛ لم يُبعد مصر عن القضية الفلسطينية.

وقال السفير محمد حجازي، خلال مداخلة ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "إن الدبلوماسية المصرية وعلى مستوى الرئاسة وعلى مستوى كافة أجهزة الدولة تضع القضية الفلسطينية دوماً الشغل الشاغل طول الوقت للدولة المصرية".

وأشار إلى أن الدور المصري لا يقتصر على الدعم الإنساني الممتد لقطاع غزة، وإنما يشمل أيضًا تحركًا دبلوماسيًا رفيع المستوى للتأثير في مسار الأحداث ومنع التطرف اليميني الإسرائيلي من فرض مساره لتحقيق مكاسب انتخابية.

وقال: "ليس فقط دعم إنساني ممتد لـ 290 و300 قافلة لغزة العزة، ولكن أيضاً على مستوى دبلوماسي رفيع المستوى يؤثر في مسار الأحداث، ولا يسمح للتطرف اليميني الإسرائيلي بدفع الأمور على هواه بما يحقق له مكاسب انتخابية".