طوارئ في الأهلي قبل موقعة برشلونة في كأس خوان جامبر

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة استعداداته المكثفة للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، والمقرر إقامتها يوم 19 أغسطس الجاري، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في واحدة من أبرز المباريات الودية التي يخوضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

طورائ في الأهلي بسبب البارسا

وخاض الأهلي مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، حقق الفوز في واحدة، بينما تلقى الخسارة في المباراة الأخرى، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لاستغلال هذه التجارب في الوقوف على مستوى جميع اللاعبين ، وتحديد نقاط القوة والضعف قبل المواجهة الإسبانية.

وتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول هزيمة ودية له خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما خسر أمام فريق يوروبا الإسباني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن معسكر القلعة الحمراء المقام حاليًا في إسبانيا.

ويكثف الحسين عموتة تحضيراته للمباراة، ويعكف على دراسة العناصر الأكثر جاهزية لاختيار التشكيل الأنسب لمواجهة برشلونة، خاصة أن اللقاء يمثل اختبارًا قويًا للفريق قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويولي الجهاز الفني أهمية كبيرة للمباراة، باعتبارها فرصة لرفع مستوى الانسجام بين اللاعبين وتجربة بعض الخطط الفنية والتكتيكية أمام منافس من العيار الثقيل.

موسم مزدحم للأهلي في الموسم الجديد

ويستعد

الأهلي لموسم جديد مزدحم بالمنافسات، حيث يشارك الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز، إلى جانب كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكأس عاصمة مصر، بالإضافة إلى كأس مصر.

ويأمل الجهاز الفني في الوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية، قبل بداية الموسم، مع الاستفادة من مواجهة برشلونة في تحقيق أكبر مكاسب ممكنة على المستويين الفني والمعنوي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة برنامجه الإعدادي في إسبانيا، قبل خوض مواجهة مرتقبة أمام برشلونة الإسباني يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في اختبار قوي ينتظر أن يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير على مستوى العالم.