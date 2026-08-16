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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة بشأن عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة بعد الإقبال الكبير

الاهلي
الاهلي
يارا أمين

شهدت الفترة الماضية إقبالًا كثيفًا من الراغبين في الحصول على عضوية النادي الأهلي بمدينة المنصورة الجديدة، في ظل الاهتمام المتزايد بالمشروع من جانب أبناء محافظات الدلتا، التي يتمتع فيها النادي الأهلي بشعبية جماهيرية كبيرة.

ويأتي الإقبال المتزايد على عضوية فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة، بعد وضع حجر الأساس للمشروع قبل أسابيع، في ضوء الشراكة بين شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، برئاسة المهندس تامر ناصر، وشركة «دلتا كابيتال» للتطوير العقاري، برئاسة عبد الهادي حجازي، وشركة «نيشنز أوف سكاي»، برئاسة تامر نبيل.

وانطلقت الأعمال الإنشائية الخاصة بالفرع، في خطوة تعكس جدية الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، بما يساهم في سرعة الانتهاء من المنشآت وتجهيزها بالشكل الذي يتناسب مع اسم ومكانة النادي الأهلي.

ونظرًا للإقبال الكبير من الراغبين في الحصول على عضوية الأهلي بالمنصورة الجديدة، خاصة أن المتقدمين خلال المرحلة الأولى يتمتعون بعدد من المزايا والتسهيلات، تدرس إدارة النادي غلق باب المرحلة الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في ظل تزايد أعداد الراغبين في الانضمام إلى عضوية الفرع الجديد.

وشهد حفل وضع حجر الأساس لفرع النادي الأهلي بالمنصورة الجديدة حضورًا لافتًا من عدد كبير من المحافظين، وقيادات ورموز النادي، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز محافظات الدلتا والإعلاميين، في مشهد عكس حجم الاهتمام بالمشروع والمكانة الكبيرة التي يحظى بها الأهلي في مختلف أنحاء الجمهورية.

ويُعد فرع الأهلي بالمنصورة الجديدة أول مقر للنادي خارج القاهرة، في خطوة تاريخية ضمن استراتيجية القلعة الحمراء للتوسع الجغرافي والوصول إلى جماهيرها في مختلف المحافظات، خاصة في منطقة الدلتا التي تمثل قاعدة جماهيرية كبيرة للنادي.

ويستهدف الأهلي من خلال الفرع الجديد تقديم تجربة متكاملة لأعضاء النادي، من خلال إنشاء منشآت رياضية واجتماعية على مستوى متميز، بما يواكب أحدث المعايير ويعكس تطور البنية التحتية للنادي، مع الحفاظ على الهوية والمكانة التاريخية للقلعة الحمراء.

ويأتي مشروع فرع المنصورة الجديدة ضمن توجه النادي الأهلي نحو إنشاء فروع نوعية ومتميزة خارج القاهرة، بما يتيح لجماهيره وأعضائه في المحافظات الاستفادة من خدمات النادي ومنشآته، ويدعم خطته المستقبلية للتوسع والانتشار على مستوى الجمهورية.

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