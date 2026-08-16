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الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الغد.. درجة الحرارة هتوصل كام؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس الغد.. درجة الحرارة هتوصل كام؟

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبىء الجوي بمركز التنبؤات والانذار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم  أن حالة الطقس ستشهد اعتبارا من غد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية على معظم المحافظات، بدءا من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد لكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

وأرجعت غانم  في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم هذا التحسن إلى تراجع منخفض الهند الموسمي وتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى (المرتفع الأزوري) إلى جانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، منوهة بأن كل هذه العوامل ستؤدي إلى الشعور بتحسن طفيف في حالة الطقس.

وتوقعت أن تسجل درجات الحرارة العظمى غدا على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية والمحسوسة 36 درجة، بينما تكون المناطق الساحلية هي الأقل حرارة بمتوسط يتراوح بين 30 و31 درجة مئوية والمحسوسة 34 درجة، فيما تستمر محافظات الصعيد في تسجيل أعلى الدرجات بحد أقصى 42 درجة مئوية نهارا ليكون الطقس حارا رطبا نهارا على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوبها، ومائلا للحرارة رطبا ليلا على أغلب المناطق.

وأفادت غانم أن طقس الغد سيشهد نشاطا للرياح، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء ليلا بالمناطق المفتوحة، لكنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، مشيرة إلى وجود فرص ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.

وحذرت من استمرار اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط مع ارتفاع الأمواج ما بين 5ر1 إلى 25ر2 متر، داعية المواطنين وخاصة المصطافين إلى ضرورة اتباع تعليمات السلامة ورايات الشواطئ.

وتوقعت غانم استقرار حالة الطقس وعدم وجود أي ارتفاعات جديدة في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع، مناشدة المواطنين في الوقت ذاته بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، والاكثار من تناول المياه والسوائل.

الدكتورة منار غانم الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرطوبة

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