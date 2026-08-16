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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد اكتشاف هويتهم.. هجوم على طاقم i24NEWS الإسرائيلية في أيرلندا وإصابة المصور

هجوم على طاقم i24NEWS في أيرلندا الشمالية وإصابة المصور
هجوم على طاقم i24NEWS في أيرلندا الشمالية وإصابة المصور
فرناس حفظي

تعرض طاقم قناة i24NEWS الإسرائيلية لهجوم في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية، أثناء إعداد تقرير حول تنامي ظاهرة معاداة السامية في أوروبا.

كان مراسل القناة، جوناثان رو، والمصور نداف أبس، يجريان مقابلات مع عدد من المارة داخل مجمع للحانات في المدينة، عندما اقترب منهما رجل بعد أن أدرك أنهما يعملان لصالح وسيلة إعلام إسرائيلية، وحاول الاستيلاء على معدات التصوير الخاصة بهما.

وحسب القناة، فشل الرجل في أخذ المعدات، لكنه واصل عرقلة عمل الطاقم وتوجيه إشارات مسيئة إلى الكاميرا، ما دفع الصحفيين إلى محاولة إنهاء التصوير والابتعاد عن المكان.

ومع استمرار الرجل في الاقتراب من المصور بطريقة اعتبرها الطاقم تهديدية، طلب رو وأبس المساعدة من أفراد الأمن في الحانات القريبة.

إلا أن المعتدي، وفق رواية القناة، التقط كأسًا زجاجيًا كبيرًا من البيرة وألقاه بقوة باتجاه المصور نداف أبس، فأصابه في رأسه وتسبب في جرح نزف على الفور.

وعقب الاعتداء، غادر طاقم القناة موقع الحادث، فيما لم يحتج المصور إلى تلقي علاج طبي إضافي.

 وأكدت القناة أن حالة باقي أفراد الفريق جيدة. وغادر الصحفيان المنطقة لاحقًا وعادا إلى إسرائيل.

طاقم قناة i24NEWS الإسرائيلية اعتداء عنيف مدينة بلفاست أيرلندا أيرلندا الشمالية إسرائيل

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