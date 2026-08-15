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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«إل نينيو» يقلب صيف إسرائيل رأسًا على عقب.. أمطار تاريخية وفيضانات تهدد مناطق واسعة

فيضانات في إسرائيل
فيضانات في إسرائيل
فرناس حفظي

شهدت مناطق واسعة في القدس وصحراء يهودا هطولا غزيرا للأمطار، في ظاهرة نادرة خلال شهر أغسطس، فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية من احتمال وقوع فيضانات مفاجئة في عدد من المناطق خلال اليوم التالي.

وأصدرت دائرة الأرصاد في إسرائيل «إنذارا مبكرًا أصفر» تحسبا لحدوث فيضانات مفاجئة في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت وشمال شرق النقب وشمال وادي عربة، وذلك خلال الفترة بين الساعة 12 ظهرًا و9 مساءً.

ودعت الشرطة السكان إلى التخطيط المسبق لتحركاتهم وتجنب المناطق المعرضة للفيضانات، خاصة مجاري الأنهار، مع الاستعداد لإغلاق بعض الطرق عند الضرورة. 

كما حذرت هيئة الطبيعة والمتنزهات من دخول مجاري الأنهار سيرًا على الأقدام أو بالمركبات أثناء الفيضانات، أو الاقتراب من ضفافها خشية انهيارها.

وسجلت محطة معاليه أدوميم هطولًا بلغ 21 مليمترًا خلال ساعة واحدة، بإجمالي 25 مليمترًا، في رقم قياسي جديد لهطول الأمطار في المنطقة خلال شهر أغسطس.

 وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات بعدد من أحياء جنوب وشرق القدس.

كما سُجلت بداية فيضان في وادي عوج شمال صحراء يهودا، في واقعة وُصفت بالنادرة لحدوثها خلال هذا الوقت من العام، فيما بلغت كمية الأمطار في وسط القدس نحو 4 مليمترات، وسُجل 13 مليمترًا في كيبوتس روش تسوريم بمنطقة غوش عتصيون خلال فترة زمنية قصيرة.

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، الدكتور أمير جفعاتي، إن ما شهدته المنطقة يمثل حدثًا استثنائيًا من حيث كمية الأمطار والفيضانات خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن أعلى كمية أمطار كانت قد سُجلت في منطقة القدس خلال شهر أغسطس قبل نحو قرن، ولم تتجاوز مليمترًا واحدًا على جبل الزيتون.

وأوضح جفعاتي أن هطول أكثر من 20 مليمترًا من الأمطار خلال أغسطس يُعد ظاهرة نادرة للغاية، إذ لم تُسجل مثل هذه الكميات سوى ثلاث مرات سابقًا منذ بدء القياسات، في هضبة الجولان عام 2012، وعكا عام 1990، وكفار غاليم عام 1971.

وأضاف أن الظاهرة الجوية الحالية، ولا سيما في منطقة القدس، ترتبط بظروف مناخية واسعة النطاق، مشيرًا إلى تأثير ظاهرة «إل نينيو» على أنماط الطقس، مع توقعات بأن يكون فصل الخريف المقبل أكثر مطرًا من المعتاد، ما قد يزيد احتمالات حدوث فيضانات خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة غدًا عند مستويات مماثلة، قبل أن تشهد انخفاضا طفيفا يوم الاثنين، مع احتمالية تساقط رذاذ خفيف في المناطق الساحلية خلال ساعات الصباح.

منطقة القدس القدس صحراء يهودا ظاهرة نادرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية إسرائيل البحر الميت شرق النقب

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