العناني يؤكد تضامن يونسكو مع أوكرانيا ويشدد على حماية تراثها الثقافي

أكد الدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، تضامن المنظمة الكامل مع شعب وحكومة أوكرانيا.

وأشار العناني، عبر حسابه على منصة «إكس» اليوم السبت، بمناسبة أول زيارة رسمية له إلى أوكرانيا، إلى أن هذه الزيارة، التي تأتي خلال عامه الأول في منصبه، تعكس هذا الالتزام.

وأعرب العناني عن شرفه بلقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، موجّهًا له الشكر على دعوته الكريمة، وللحكومة الأوكرانية على حسن الاستقبال.

وشهد اللقاء استعراض إجراءات «اليونسكو» في إطار ولايتها ومناقشة أولويات التعاون لدعم صمود أوكرانيا وتعافيها، وأشاد العناني بشجاعة الشعب الأوكراني وقدم خالص تعازيه في الأرواح التي أُزهقت جراء الحرب.

كما شارك المدير العام لليونسكو مع الرئيس زيلينسكي في إحياء الذكرى الـ975 لتأسيس دير «كييف-بيتشيرسك لافرا»، الذي يشكل جزءًا من موقع التراث العالمي «كييف: كاتدرائية القديسة صوفيا والمباني الرهبانية ذات الصلة، وكييف-بيتشيرسك لافرا»، والمدرج على قائمة التراث العالمي منذ عام 1990، وكذلك على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر منذ عام 2023.

وأعرب العناني عن تأثره البالغ بالوقوف في هذا الصرح التاريخي، والحزن الشديد لرؤية الأضرار الكبيرة التي لحقت به جراء هجمات شهر يونيو الماضي، مؤكدًا إدانة «اليونسكو» القاطعة لجميع الهجمات على الممتلكات الثقافية المحمية بموجب القانون الدولي.

وأوضح أن «اليونسكو» تعمل عن كثب مع الخبراء الأوكرانيين والشركاء الدوليين لتقييم الأضرار، وتحديد الإجراءات العاجلة والمساعدة في حماية هذا الموقع الاستثنائي.

وأضاف أن المنظمة، بدعم من اليابان، تنفذ مسحًا بالليزر ثلاثي الأبعاد ومسحًا رقميًا لكاتدرائية «الرقاد»، تمهيدًا لمراحل الحفاظ على الموقع وإعادة إعماره.

واختتم العناني بالتأكيد على أن حماية دير «لافرا» في أوكرانيا مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المجتمع الدولي، مشددًا على أن «اليونسكو» ستواصل حشد خبراتها وشركائها لحماية هذا الموقع الاستثنائي للتراث العالمي وترميمه وإعادته إلى سابق عهده.