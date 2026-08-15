زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

هل تؤثر الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر؟، سؤال أثار حالة من القلق بين المواطنين خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد الزلزال الذي وقع في منطقة فلوريس الإندونيسية وأسفر عن وفاة 38 شخص.

هل تؤثر الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر؟

وطمأن الدكتور باسم النبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصريين، وأكد عدم وجود أي آثار سلبية للنشاط الزلزالي الأخير في إندونيسيا وكولومبيا على الأراضي المصرية.

واشار رئيس البحوث الفلكية، أن الوضع الزلزالي في مصر آمن تمامًا وأن الزلازل الأخيرة وقعت في مناطق بعيدة جدًا عن مصر ولا تؤثر على الوضع الزلزالي المحلي.

واوضح أن الزلازل الأخيرة وقعت في مناطق بعيدة جدًا عن مصر ولا تؤثر على الوضع الزلزالي المحلي، مشيرآ إلى أن النشاط الزلزالي العالمي يعد طبيعياً وثابتاً بطبيعته، حيث ترتبط هذه الظواهر بشكل مباشر ومستمر بحركة الصفائح التكتونية على مستوى كوكب الأرض.

هل تؤثر الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر؟

زلزال إندونيسيا وكولومبيا

ضرب زلزالين قويان في يوم واحد إندونيسيا، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا في الأول وإصابة آخرين.

هز الزلزال الثاني جزيرة سومطرة بقوة 6.9 درجة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الثاني وقع في منطقة بيماتانجسيانتار، على بعد 126 كيلومترا جنوب شرق مدينة ميدان، عاصمة جزيرة سومطرة، غربي البلاد.

وجاءت الهزة الجديدة بعد ساعات فقط من زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة ضرب شرق إندونيسيا في الساعة 5:58 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق ضحل وعلى بعد 68 كيلومتراً من مدينة إندي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية.