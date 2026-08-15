قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة قبل الانتقام .. آخر فيديو للمتهم بجريمة 15 مايو
طلع 10 جنيه .. سعر الذهب في الصاغة الآن
الاتحاد الأوروبي يدعم إندونيسيا بعد زلزال الــ 7.7 ريختر
إسرائيل تغرق في عز أغسطس .. فيضانات تضرب القدس لأول مرة
على ملعب «أردوغان».. صلاح على أبواب ليلة تاريخية بقميص طرابزون
رسميا .. الزمالك يتعاقد مع أحمد الرصاص دودو لتدعيم فريق كرة الطائرة
إطلاق نار يضرب جامعة أمريكية .. 5 مصابين أحدهم في حالة حرجة
اتحاد الكرة: أي تصريحات منسوبة لنا حول الحياة الأسرية لحسام حسن «غير صحيحة»
الاتحاد السكندري يعلن التعاقد مع 5 لاعبين بينهم مصطفى عوض وأنس وائل
رقم تاريخي يطارد مرموش أمام أرسنال .. هل يكرر إنجاز صلاح والنني؟
الإيجار القديم .. زيادة 15% تبدأ خلال أسبوعين | اعرف التفاصيل
هبوط أسعار سندات الخزانة الأمريكية مع انعكاس تأثير بيانات التجزئة وضعف شهية المخاطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

زلازل إندونيسيا وكولومبيا
زلازل إندونيسيا وكولومبيا
إسلام خالد

هل تؤثر الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر؟، سؤال أثار حالة من القلق بين المواطنين خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد الزلزال الذي وقع في منطقة فلوريس الإندونيسية وأسفر عن وفاة 38 شخص.

هل تؤثر الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر؟

وطمأن الدكتور باسم النبوي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصريين، وأكد عدم وجود أي آثار سلبية للنشاط الزلزالي الأخير في إندونيسيا وكولومبيا على الأراضي المصرية.

واشار رئيس البحوث الفلكية، أن الوضع الزلزالي في مصر آمن تمامًا وأن الزلازل الأخيرة وقعت في مناطق بعيدة جدًا عن مصر ولا تؤثر على الوضع الزلزالي المحلي.

واوضح أن الزلازل الأخيرة وقعت في مناطق بعيدة جدًا عن مصر ولا تؤثر على الوضع الزلزالي المحلي، مشيرآ إلى أن النشاط الزلزالي العالمي يعد طبيعياً وثابتاً بطبيعته، حيث ترتبط هذه الظواهر بشكل مباشر ومستمر بحركة الصفائح التكتونية على مستوى كوكب الأرض.

هل تؤثر الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر؟

زلزال إندونيسيا وكولومبيا

ضرب زلزالين قويان في يوم واحد إندونيسيا، اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا في الأول  وإصابة آخرين.

هز الزلزال  الثاني جزيرة سومطرة بقوة 6.9 درجة.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال الثاني وقع في منطقة بيماتانجسيانتار، على بعد 126 كيلومترا جنوب شرق مدينة ميدان، عاصمة جزيرة سومطرة، غربي البلاد.

وجاءت الهزة الجديدة بعد ساعات فقط من زلزال مدمر بلغت قوته 7.7 درجة ضرب شرق إندونيسيا في الساعة 5:58 صباحا بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق ضحل وعلى بعد 68 كيلومتراً من مدينة إندي في مقاطعة نوسا تينجارا الشرقية.

إندونيسيا إندونيسيا وكولومبيا الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر هل تؤثر الزلازل التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر التي ضربت إندونيسيا وكولومبيا على مصر زلزال إندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

صياد فلبيني

لزق فى وشه.. أخطبوط يهاجم صيادا ويشعل مواقع التواصل

ميسي

أصعب لحظات حياته.. ماذا طلب مدرب إنتر ميامي من الجميع بعد وفاة والد ميسي؟

النينيو

النينيو تعيد عقارب الساعة إلى الأمام.. هل يعيش العالم مناخ عام 2037 قبل موعده بعقد كامل؟

بالصور

7 تغييرات بسيطة في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم
نصائح اتبعها في وجبة الإفطار تساعد على استقرار سكر الدم

بعد أسبوع من غرق «زياد».. شاب يلقى مصرعه غرقًا بشاطئ البيطاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

المزيد