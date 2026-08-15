محافظ القليوبية يتابع تطوير أنفاق مدينة الخصوص.. ويوجه بتسريع وتيرة العمل

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة الخصوص، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من أنفاق المدينة، والوقوف على معدلات التنفيذ وما تم إنجازه على أرض الواقع.



واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير نفق الرشاح، حيث تم الانتهاء من تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية أمام موقف الـBRT، فيما تتواصل أعمال الحفر وكشط طبقة الأسفلت المتهالكة داخل النفق، تمهيدًا لإعادة رصفه، إلى جانب تنفيذ أعمال فصل الحركة بالبلدورات، بما يسهم في تنظيم الحركة ورفع مستوى الأمان داخل النفق.

ووجّه المحافظ الشركة المنفذة بتسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الإنجاز، مع ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال قبل 30 أغسطس الجاري، مؤكدًا الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، واستمرار المتابعة الميدانية للمشروع لضمان إنجازه وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما تفقد محافظ القليوبية أعمال التطوير الجارية بأنفاق الأمير والسقيلي وعثمان، حيث تتواصل أعمال الصرف وتجهيز ومد خطوط الصرف، إلى جانب توجيه المحافظ بتركيب وتجهيز بلاعات تصريف مياه الأمطار، بما يضمن سرعة استكمال منظومة الصرف ورفع كفاءتها، فضلًا عن ترحيل ونقل وتغطية كابلات الضغط العالي المارة داخل الأنفاق.

وتتواصل كذلك أعمال تجريد الأنفاق وتجهيز الأرضيات تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك، إلى جانب تنفيذ أعمال الدهانات والتشطيبات الجدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأنفاق وتحسين مظهرها العام.

وخلال تفقد نفق السقيلي، تابع المحافظ أعمال الجسات الجارية للوقوف على طبيعة التربة، وتحديد الاحتياجات الفنية اللازمة لاستكمال أعمال تصريف مياه الأمطار، موجهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية المطلوبة واستكمال الأعمال بما يضمن كفاءة منظومة الصرف وعدم وجود أي معوقات أمام التنفيذ.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح أن أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق مدينة الخصوص تأتي في إطار خطة محافظة القليوبية للارتقاء بمستوى الطرق والمحاور المرورية، وتحسين الحركة داخل المدينة، ورفع كفاءة البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يتم بالتنسيق والتعاون مع أعضاء مجلس النواب، وبمتابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.