قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر: لا بأس بشراء الحلوى والتوسعة على الأهل احتفالًا بالمولد النبوي
إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
صلاح على موعد مع بداية جديدة.. طرابزون يفتتح الدوري التركي أمام قاسم باشا
خطوات حجز موعد في وحدات المرور المتنقلة 2026 وأبرز الخدمات المقدمة
ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟
تحرك مصري صيني جديد.. تقنيات حديثة لكشف الملوثات وحماية الغذاء والبيئة
حريق في مخزن أخشاب بمنطقة الهرم.. والدفع بعدد من سيارت الإطفاء
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 5 مسيرات متجهة إلى موسكو
صلاح يبدأ رحلة المجد من إسطنبول.. هل يكتب الفرعون المصري الفصل الأول من حكايته مع طرابزون؟
جوجل تتيح إزالة العلامة المائية لمحتوى الذكاء الاصطناعي.. إليك الطريقة
زلزال بقوة 7.7 درجة يضرب سواحل إندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس المتهم بالترويج لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية

المتهم
المتهم
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بترويج  لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات. 


ورصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى. 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية)، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قطاع الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

الضحية

النيابة العامة في جريمة 15 مايو : المتهم تحصل على السلاح والذخائر من مواقع Dark Web

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يطلق تصريحات عن سيطرة أمريكا على هرمز

الولايات المتحدة والهند

الولايات المتحدة تشيد بقوة علاقاتها بالهند وتبدي تطلعها للمستقبل المشترك للبلدين

حاملة طائرات أمريكية

أطول رحلة.. أكبر مشكلات تواجه حاملات الطائرات الأمريكية منذ حرب فيتنام

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد