القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي

تتجه أنظار جماهير الكرة التركية والمصرية إلى ملعب رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، لمتابعة المواجهة التي تجمع بين قاسم باشا وطرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

وتحظى المباراة باهتمام خاص، في ظل الترقب الكبير للظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور، بعدما انضم إلى صفوف الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، عقب نهاية رحلته مع ليفربول.

ويدخل طرابزون سبور الموسم الجديد بطموحات مرتفعة، بعدما أنهى النسخة الماضية من الدوري التركي في المركز الثالث، ليضع المنافسة على اللقب والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ضمن أبرز أهدافه، خاصة بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية.

موعد مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور

تقام مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور اليوم السبت 15 أغسطس 2026، على ملعب رجب طيب أردوغان، ضمن الجولة الأولى من الدوري التركي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور

وتُنقل مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور عبر شبكة beIN Sports، صاحبة حقوق بث منافسات الدوري التركي.

وتنتظر الجماهير المصرية تحديدًا مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى مع طرابزون، في بداية تجربة جديدة للنجم المصري بالدوري التركي، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالفرعون منذ الإعلان عن انتقاله إلى النادي.