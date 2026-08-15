قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال
الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك
لا تشعلوا أي شيء.. تحذيرات حكومية في إنجلترا بسبب تمدد حرائق الغابات
الأزهر: لا بأس بشراء الحلوى والتوسعة على الأهل احتفالًا بالمولد النبوي
إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تتجه أنظار جماهير الكرة التركية والمصرية إلى ملعب رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، لمتابعة المواجهة التي تجمع بين قاسم باشا وطرابزون سبور، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لموسم 2026-2027.

وتحظى المباراة باهتمام خاص، في ظل الترقب الكبير للظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح بقميص طرابزون سبور، بعدما انضم إلى صفوف الفريق التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر، عقب نهاية رحلته مع ليفربول.

ويدخل طرابزون سبور الموسم الجديد بطموحات مرتفعة، بعدما أنهى النسخة الماضية من الدوري التركي في المركز الثالث، ليضع المنافسة على اللقب والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا ضمن أبرز أهدافه، خاصة بعد تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات القوية.

موعد مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور

تقام مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور اليوم السبت 15 أغسطس 2026، على ملعب رجب طيب أردوغان، ضمن الجولة الأولى من الدوري التركي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور

وتُنقل مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور عبر شبكة beIN Sports، صاحبة حقوق بث منافسات الدوري التركي.

وتنتظر الجماهير المصرية تحديدًا مشاركة محمد صلاح للمرة الأولى مع طرابزون، في بداية تجربة جديدة للنجم المصري بالدوري التركي، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي كبير بالفرعون منذ الإعلان عن انتقاله إلى النادي.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور القنوات الناقلة لمباراة محمد صلاح القنوات الناقلة محمد صلاح صلاح طرابزون سبور طرابزون الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

مقتل 20 شخصا وإصابة 6 أخرين جراء زلزال ضرب إندونيسيا

أرشيفية

عراقجي: المحادثات مع عُمان فنية ومنفصلة عن المفاوضات مع واشنطن

جيش روسي

القوات الجوية الروسية تدمر 598 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد