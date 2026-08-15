«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

نعى خطيب إحدى ضحايا واقعة إطلاق النار المأساوية التي شهدتها منطقة 15 مايو، بعدما أقدم والدها على إطلاق أعيرة نارية على أفراد من أسرة مطلقته، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهم ابنته، وإصابة نجله.

وكتب خطيب الضحية منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معبرًا عن صدمته وحزنه لفقدان خطيبته، مؤكدًا أنه لم يكن يعلم أنها ستلقى مصيرها المأساوي خلال جلسة الصلح العائلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة إخطارًا بإطلاق أعيرة نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو، ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط المتهم وتسليمه إلى الشرطة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو مهندس يعمل في قطر، كان على خلافات أسرية مع طليقته، انتهت بالطلاق ووجود نزاعات بشأن النفقات، قبل الاتفاق على عقد جلسة صلح لمحاولة إنهاء الخلافات.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، توجه المتهم إلى مكان جلسة الصلح وبحوزته حقيبة تحتوي على سلاح ناري وذخائر، ثم أطلق النار على الموجودين، ما أدى إلى سقوط 4 ضحايا وإصابة نجله.

وأقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة عمدًا مع سبق الإصرار، كما كشف عن حصوله على السلاح والذخائر عبر أحد المواقع على شبكة الإنترنت المظلم «Dark Web» مقابل مبلغ مالي.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال التحريات وسماع أقوال الشهود والمصابين للوقوف على جميع ملابسات الواقعة