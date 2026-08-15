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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الناصر محمد يشيد بمعسكر الزمالك للموسم الجديد : تركيز والتزام

عبدالناصر محمد
عبدالناصر محمد
رباب الهواري

أعرب عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن رضاه التام عن الحالة التي ظهر عليها الفريق خلال معسكر العاصمة الإدارية، مؤكدًا أن فترة الإعداد سارت بصورة مميزة وحققت الأهداف التي وضعها الجهاز الفني والإداري قبل انطلاقها.

وأوضح مدير الكرة  للمركز الإعلامي للنادي أن المعسكر شهد حالة كبيرة من التركيز والالتزام من جانب جميع عناصر الفريق، وهو ما ساهم في تحقيق الاستفادة المطلوبة على مختلف المستويات، سواء الفنية أو البدنية أو التكتيكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأكد عبد الناصر محمد أن الانضباط كان أحد أبرز العوامل الإيجابية التي ميزت معسكر الزمالك، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين أظهروا التزامًا واضحًا بالتعليمات، وحرصوا على تنفيذ البرنامج المحدد لهم بالشكل المطلوب.

وأضاف أن لاعبي الفريق تعاملوا مع تدريبات المعسكر بجدية كبيرة، وظهرت عليهم علامات الجاهزية والرغبة في الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل بداية المنافسات الرسمية، كما أبدوا استجابة قوية لتعليمات الجهاز الفني.

وأشار مدير الكرة إلى أن حالة الاستقرار التي عاشها الفريق خلال معسكر العاصمة الإدارية تمثل عاملًا مهمًا في المرحلة الحالية، مؤكدًا أن الأجواء الإيجابية داخل الفريق تمنح الجميع دفعة قوية لمواصلة العمل خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أن الجهازين الفني والإداري يعملان بشكل متواصل من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة، والوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت، عقب حصول اللاعبين على راحة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للموسم المقبل.

ويواصل الفريق استعداداته خلال الفترة المقبلة من خلال رفع معدلات اللياقة البدنية والعمل على تطوير الجوانب الفنية والتكتيكية، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية التي يستهدف الجهاز الفني من خلالها الوقوف على مستوى جميع اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب قبل بداية المنافسات الرسمية.

وتسعى إدارة الزمالك والجهاز الفني إلى استثمار فترة الإعداد بأفضل شكل، في ظل الرغبة في ظهور الفريق بصورة قوية منذ انطلاق الموسم الجديد والمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها


 

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