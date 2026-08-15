تعديلات تحكيمية جديدة في الدوري المصري.. باستثناء هذا القانون

كشفت مصادر داخل لجنة الحكام عن تفاصيل التعديلات الجديدة التي سيتم تطبيقها في منافسات الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع التغييرات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وظهرت في منافسات كأس العالم الأخيرة.

وأكدت المصادر أن لجنة الحكام استقرت على تطبيق جميع التعديلات التي شهدتها بطولة كأس العالم، في إطار توحيد وتطوير أسلوب إدارة المباريات، باستثناء تعديل واحد يتعلق بما عُرف إعلاميًا باسم «قانون فينيسيوس جونيور».

وأوضحت المصادر أن التعديل المستثنى يتعلق بمعاقبة اللاعب الذي يضع يده على فمه أثناء الحديث مع أحد المنافسين داخل الملعب، وهي الحالة التي ارتبطت بشكل كبير بالنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الفترة الماضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أتاح للاتحادات الوطنية حرية تحديد مدى تطبيق هذا التعديل في مسابقاتها المحلية، وهو ما منح لجنة الحكام المصرية الحق في اتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وبحسب المصادر، عقدت لجنة الحكام مناقشات حول التعديلات الجديدة وآلية تطبيقها في المسابقات المصرية، قبل أن تستقر على عدم تطبيق قانون معاقبة اللاعبين بسبب وضع اليد على الفم أثناء الحديث مع المنافسين.

ويأتي القرار في ظل رغبة اللجنة في تطبيق التعديلات المعتمدة دوليًا بما يتناسب مع طبيعة المسابقات المحلية، مع الاستفادة من التجارب التي ظهرت في البطولات الكبرى.

في المقابل، أكدت المصادر أن باقي التعديلات التي تم اعتمادها وتطبيقها في كأس العالم سيتم العمل بها في مصر، على أن يتم شرحها للحكام والأندية واللاعبين لضمان وضوح التعليمات وتوحيد تفسير الحالات التحكيمية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اجتماعات ومحاضرات للحكام لشرح التعديلات الجديدة، خاصة الحالات التي قد تثير جدلًا خلال المباريات، وذلك بهدف تقليل الأخطاء وسوء الفهم بين أطراف اللعبة.

وتسعى لجنة الحكام من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات التي يشهدها قانون كرة القدم عالميًا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على بعض الاستثناءات التي يتيحها الاتحاد الدولي للاتحادات الوطنية، وعلى رأسها عدم تطبيق القانون الخاص بوضع اليد على الفم أثناء الحديث مع المنافسين.



