اليوم.. اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز

يُغلق الاتحاد المصري لكرة القدم، في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف ليل اليوم السبت، باب القيد الصيفي أمام أندية الدوري الممتاز، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد، وسط حالة من النشاط الكبير من جانب الأندية لحسم قوائمها النهائية وتدعيم صفوفها قبل انتهاء المهلة المحددة.

وكان اتحاد الكرة قد فتح باب تسجيل القوائم الأولى لأندية الدوري الممتاز خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 16 يوليو 2026، قبل استمرار فترة القيد الصيفي حتى اليوم 15 أغسطس، ليكون الموعد النهائي أمام الأندية لاستكمال إجراءات تسجيل اللاعبين الجدد والقوائم الخاصة بالموسم الجديد.

موعد فترة الانتقالات الشتوية

ومن المقرر أن تبدأ فترة الانتقالات الشتوية للموسم الجديد يوم 1 يناير 2027، وتستمر حتى 18 فبراير من العام نفسه، حيث سيكون بإمكان الأندية إجراء التعديلات المطلوبة على قوائمها، سواء من خلال التعاقد مع لاعبين جدد أو الاستغناء عن بعض العناصر وفقًا للوائح المنظمة للقيد.

تفاصيل قوائم أندية الدوري الممتاز

وتضم قائمة كل فريق في الدوري الممتاز 30 لاعبًا، إلى جانب السماح بقيد 5 لاعبين من مواليد عام 2005، وفقًا للقواعد المنظمة للموسم الجديد، مع ضرورة التزام جميع الأندية بالمواعيد المحددة من جانب اتحاد الكرة.

كما تسمح لوائح القيد لكل نادٍ بتسجيل 5 لاعبين أجانب كحد أقصى ضمن قائمة الفريق الأول، بالإضافة إلى السماح بمشاركة العدد نفسه من اللاعبين الأجانب خلال المباراة الواحدة، وفقًا للقواعد المعتمدة للمسابقة.

ضوابط إعارة اللاعبين

وتتضمن لوائح اتحاد الكرة عددًا من الضوابط الخاصة بانتقالات وإعارات اللاعبين، حيث لا يجوز لأي نادٍ إعارة أكثر من 6 لاعبين خلال الموسم، كما لا يُسمح له باستعارة أكثر من 6 لاعبين.

وتنص القواعد كذلك على ألا يتجاوز عدد اللاعبين المعارين بين النادي نفسه 3 لاعبين، سواء من نادٍ إلى آخر أو في الاتجاه العكسي، مع التأكيد على ألا تزيد مدة الإعارة عن موسم رياضي واحد.

وتترقب الأندية الساعات الأخيرة من فترة القيد الصيفي لحسم الصفقات المتبقية وتسجيل اللاعبين قبل إغلاق باب الانتقالات رسميًا.



