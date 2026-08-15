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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

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متى ينكسر لهيب الحر؟.. التفاصيل الكاملة لطقس مصر خلال الأيام المقبلة

لهيب الحر
لهيب الحر
خالد يوسف

مع تزايد موجات الحر الشديدة وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الساعات الأخيرة، تتوجه أنظار المواطنين نحو حالة الطقس اليوم للبحث عن أي مؤشرات لتراجع لهيب الصيف، ومعرفة تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وأبرز النصائح الهامة لمواجهة ذروة الطقس الحار وحماية الصحة طوال اليوم.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 15 أغسطس 2026 حتى الأربعاء 19 أغسطس 2026.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال هذه الفترة.

توقعات درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة مئوية، والقاهرة الكبرى والوجه البحري بين 34 و37 درجة، وجنوب البلاد بين 36 و42 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال الصباح الباكر، يتحول إلى حار إلى شديد الحرارة ورطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا على أغلب المناطق.

الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تتمثل الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، فيما يلي:

أولًا: الشبورة المائية

أشارت هيئة الأرصاد إلى تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

ثانيًا: فرص سقوط الأمطار

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%.

ثالثًا: نشاط الرياح

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، بما يساعد على تلطيف الأجواء مساءً، خاصة على المناطق المكشوفة، وتواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية متابعة تطورات حالة الطقس وإصدار التنبيهات اللازمة بشأن الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

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