السودان يطلق حوارا سياسيا بهدف إشراك القوي الوطنية في مؤسسات الحكم

أطلق رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان حوارا سياسيا مع القوى الوطنية السودانية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم، مؤكداً أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيداً عن أي تدخل في أجندته.

وفي كلمة مصورة له بمناسبة عيد الجيش 72، شدد البرهان على إن المشاركين في الحوار الوطني سيحصلون على حصانة مؤقتة، ولن يتعرضوا لأي ملاحقة قانونية بسبب آرائهم ومواقفهم التي يطرحونها خلال الحوار.

كما أكد على أن نجاح الحوار يتطلب توفير مناخ عام تسوده الحريات.

وبيّن البرهان أن الحوار لا ينبغي أن يكون عملية مغلقة ، مع ضرورة أن يكون مفتوحاً أمام المجتمع لإبداء آرائه ومواقفه.

كما دعا إلى ضرورة أن يتيح الحوار الوطني للمشاركين والمجتمع النقد والتأييد دون خوف أو تضييق، مؤكداً أهمية توفير بيئة تسمح بطرح مختلف الآراء بحرية.

كما أكد البرهان على إن السودان ماضٍ في استكمال تطهير البلاد من الميليشيات"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية ضد قوات الدعم السريع.

كما قال إن بلاده لن تقبل بسلام "منقوص" يعيد قوات الدعم السريع إلى السلطة، مشدداً على ضرورة معالجة ملف السلاح كخطوة أساسية على طريق إنهاء الحرب.

وصرح البرهان أيضا إن طريق السلام يبدأ بحصر السلاح الموجود لدى الميليشيات وتجميعه في مناطق محددة، قبل الانتقال إلى بحث أوضاع المقاتلين الذين لم يرتكبوا جرائم.

و أسفرت الحرب المشتعلة في السودان منذ 2023 عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص حسب تقديرات عاملين في مجال الإغاثة، وتشريد أكثر من 12 مليون سوداني، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة