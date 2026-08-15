عدوان إسرائيلي جديد على الأراضي السورية .. توغل بقرية في ريف درعا

أفادت قناة الإخبارية السورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بثماني آليات عسكرية قادمة من بوابة تل أبو الغيثار باتجاه قرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وفي وقت لاحق ؛ كشفت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة تنفيذ ضربة عسكرية جديدة في سوريا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف تنفيذ العملية، وفقًا لما أوردته القناة في تقرير لها.



وأرجعت القناة القرار الأمريكي، بحسب التقرير، إلى رغبة ترامب في الحفاظ على العلاقات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في ظل التقارب القائم بين الولايات المتحدة وتركيا.

ويأتي الكشف عن الطلب الإسرائيلي، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحركات إقليمية متسارعة، وسط تباين في مواقف الأطراف بشأن طبيعة الدور الإسرائيلي والأمريكي والتركي في سوريا.