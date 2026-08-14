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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصليب الأحمر: 75% من البنية التحتية الصحية في السودان دُمرت أو أُغلقت

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
رحمة سمير

أكد جيمس رينولدز نائب المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن العمليات العسكرية التي شهدها السودان كان لها أثر كبير على البنية التحتية والهيكل الصحي داخل البلاد، موضحًا أن حوالي 3 أرباع البنية التحتية في السودان دُمرت بشكل كامل أو جزئي أو أُجبرت على الإغلاق.

وأشار رينولدز، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى وجود أزمة كبيرة فيما يتعلق بالموارد، لافتًا إلى أن الكثير من المواطنين السودانيين من الأطباء الذين بقوا واستمروا في العمل، إلا أن هذه العيادات أصبحت من الصعب للغاية التعامل معها بسبب عدم توافر الإمدادات الطبية والكهرباء والمياه وكل الموارد الضرورية التي أدت إلى عدم قدرتهم على القيام بأعمالهم.

وأوضح نائب المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر أن من المهم الوصول إلى المساعدة الإنسانية، مؤكدًا أن المهمات الطبية وفقًا للقانون الإنساني لابد أن تحصل على الحماية، وأن اللجنة في الحوار الجاري مع جميع الأطراف المتنازعة في السودان تؤكد أهمية حماية المهمات الطبية والعاملين الإنسانيين.

وشدد «رينولدز» على أنه لا يجب أن يكون هناك نزاع من الأساس، لكن على الأقل يجب أن يكون الأطباء والمنشآت الطبية محميين، مشيرًا إلى أن حماية هذه المنشآت لا تزال تحديًا جاريًا، مؤكدًا أهمية استمرار النقاشات والمباحثات مع الأطراف المعنية.
https://www.youtube.com/shorts/zvrzGB94Xo0 

الصليب الأحمر البنية التحتية الصحية السودان العمليات العسكرية القاهرة الإخبارية

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