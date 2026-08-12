زلزال كولومبيا.. الصليب الأحمر يكشف ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 280 وفاة واستمرار عمليات الإنقاذ

قالت ماريانا كوتوثارا رئيسة قسم الكوارث والأزمات في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في منطقة الأمريكيتين، إنّ الاتحاد يقدم تضامنه مع الشعب الكولومبي بعد الزلزال، موضحة أن دوره خلال أول 48 ساعة يتمثل في محاولة دعم العالقين تحت الأنقاض، حيث انصبت الأولويات في الساعات الأولى على جهود البحث والإنقاذ والإغاثة وتوفير الدعم للمصابين.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الفرق حشدت نفسها حول كولومبيا، وشاركت فرق متخصصة في عمليات الإنقاذ، كما عملت على دعم العائلات التي فقدت التواصل مع أحبائها، إلى جانب تفعيل جهود تطوعية لضمان تلبية جميع الاحتياجات.

وأشارت إلى أن الصليب الأحمر الكولومبي يعمل مع السلطات المحلية، موضحة أن الأرقام الرسمية للضحايا كانت تتزايد، وقد بلغت نحو 280 وفاة، مع توقع ارتفاع العدد، بسبب الهزات الارتدادية والتداعيات المستمرة.

وواصلت، أن الزلزال امتد إلى 16 مقاطعة في كولومبيا، تعرضت جميعها لأضرار بدرجات مختلفة، شملت انهيار مبانٍ وبنى تحتية، إلى جانب وجود صدمات نفسية تحتاج إلى التقييم.

وأكدت أن الصليب الأحمر يعمل عن كثب مع بقية الفاعلين الإنسانيين والهيئات الحكومية لدعم الاستجابة العاجلة، مشيرة إلى إرسال فرق بحث وإنقاذ متخصصة لدعم هذه المهام، نظراً إلى حساسية العملية وضرورة ضمان أمن العاملين والأشخاص في المناطق المحيطة.

وذكرت، أن هناك طلباً للحصول على دعم إضافي، بينما يواصل الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر دعم السلطات الكولومبية.

