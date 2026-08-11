الأمم المتحدة تدعم جهود الاستجابة في كولومبيا بسبب الزلزال

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تتواصل بشكل وثيق مع السلطات الكولومبية، وتدعم جهود الاستجابة التي تقودها الحكومة هناك، حسب الطلب، وذلك جراء الزلزال القوي الذي ضرب كولومبيا أمس.



وأعرب جوتيريش، في بيان أصدره "فرحان حق"، نائب المتحدث باسم الأمين العام، اليوم الثلاثاء ونشرته الأمم المتحدة، عن حزنه البالغ إزاء سقوط قتلى وجرحى جراء هذا الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7.4 درجة، ونظرا إلى التقارير التي تفيد بوفاة أكثر من 160 شخصا، وإصابة العديد.



وعبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تضامنه مع كولومبيا، حكومة وشعبا، وعن تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، في ظل ورود أنباء عن انهيار منازل وأضرار جسيمة أخرى، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تقييم حجم الأضرار.