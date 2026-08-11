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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب محمد شعيب يطرح إنشاء محطة لمعالجة الصرف على مصرف عمر بك

النائب محمد شعيب
النائب محمد شعيب
حسن رضوان

شارك النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، في الجولة الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمحافظة الغربية، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، في إطار متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

وخلال الجولة، قام  النائب محمد شعيب بإعاده طرح الطلب بإنشاء  محطة لمعالجة الصرف الزراعي والصحي على مصرف عمر بك، لما تمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والحد من الآثار السلبية الناتجة عن الصرف، وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للأهالي وذلك بعد قيام النائب محمد شعيب بعرض الطلب بمجلس الشيوخ لمناقشته مع الاجهزه التنفيذية

تخصيص قطعة الأرض المناسبة لإقامة المحطة

وأوضح النائب محمد شعيب أن العمل جارٍ حاليًا على تخصيص قطعة الأرض المناسبة لإقامة المحطة، تمهيدًا للبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في معالجة المشكلة بشكل جذري، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأكد النائب محمد شعيب أن طرح هذه القضية يأتي في إطار العمل على إيجاد حلول عملية وسريعة للمشكلات التي تمس حياه المواطنين اليومية، خاصة فيما يتعلق بملفات مياه الشرب والصرف الصحي والحفاظ على البيئة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد بدأ اليوم جولة موسعة بمحافظة الغربية، شملت افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والخدمات،  الصحية والخدمية مؤكدًا حرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات ميدانيًا، وسرعة دخول المشروعات المنتهية حيز التشغيل لخدمة المواطنين.

مجلس الشيوخ مصطفى مدبولي المشروعات الخدمية والتنموية

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