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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب رئيس مجلس النواب الأردني: أي اعتداء على أراضينا سيقابل برد حاسم

خميس عطية نائب رئيس مجلس النواب الأردني
خميس عطية نائب رئيس مجلس النواب الأردني
محمد على

قال خميس عطية، نائب رئيس مجلس النواب الأردني، إن الأردن وجّه رسائل واضحة لجميع الأطراف بأن أي اعتداء يستهدف أراضيه سيقابل برد حاسم.

وأكد أن المملكة الأردنية تحتفظ بحقها الكامل، وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.

وأضاف عطية خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مجلس النواب يدين أي انتهاك للسيادة الأردنية أو تهديد لأمن المواطنين، مشددًا على رفض الاعتداءات التي تشهدها المنطقة، بما فيها الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، داعيًا إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية.

وأوضح أن اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة تهدف إلى التدريب والتسليح والمناورات العسكرية، مؤكدًا عدم وجود قواعد أمريكية في الأردن، وأن القرار العسكري أردني خالص ويخضع لقيادة القوات المسلحة الأردنية.

وأكد عطية، أن الأردن لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي استهداف للمملكة، مؤكدًا أن الأردن سيرد على أي اعتداء من داخل العراق.

وقال عطية، إن مصدرًا حكوميًا رسميًا صرح بأنه «إذا تم استهداف الأردن من العراق، فسيكون هناك رد على الميليشيات الإيرانية هناك».

وشدد نائب رئيس مجلس النواب الأردني على أن الأردن لم يكن يومًا منصة لاستهداف أي دولة، ولن يقبل بأن يكون ساحة لتصفية حسابات إقليمية أو دولية، مؤكدًا أن القرار الوطني الأردني مستقل، وأن الأولوية هي حماية الأردن وشعبه.

وجدد نائب رئيس مجلس النواب الأردني رفض وإدانة أي اعتداءات أو تهديدات تستهدف الأردن أو دول الخليج.

نائب رئيس مجلس النواب الأردني خميس عطية الأردن الأسلحة النووية

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