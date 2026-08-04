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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الأرباح القوية تدفع الأسهم الأوروبية نحو قمم تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية

الأرباح القوية تدفع الأسهم الأوروبية نحو قمم تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية
الأرباح القوية تدفع الأسهم الأوروبية نحو قمم تاريخية رغم التوترات الجيوسياسية
أ ش أ

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / ، مقتربة من تسجيل مستويات قياسية جديدة، بدعم من نتائج أعمال قوية لشركات كبرى، أبرزها إتش إس بي سي وباير، وهو ما عوض الضغوط التي تعرض لها قطاع السلع الاستهلاكية واستمرار المخاوف الجيوسياسية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% في التعاملات الصباحية، ليظل قريبًا من أعلى مستوياته التاريخية التي سجلها أواخر الأسبوع الماضي.

كما ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بالنسبة نفسها، بينما صعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.5%، وزاد مؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 0.7%.

وتلقى المستثمرون دعمًا من استمرار صدور نتائج أعمال فصلية قوية، والتي ساهمت في الحفاظ على الزخم الإيجابي بعد مكاسب جلسة أمس الإثنين، وواصلت الأسهم الأوروبية إظهار قدر من الصمود، مدعومة بمتانة المراكز المالية للشركات وتراجع أسعار الطاقة، وهو ما ساعد على الحد من تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم، بعد موجة هبوط حادة في الجلسة السابقة أعقبت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء محادثات دبلوماسية مع إيران؛ إلا أن تراجع الأسعار ظل محدودًا بعد تقارير أشارت إلى استمرار تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أبقى مخاوف المتعاملين بشأن اضطرابات الإمدادات في أحد أهم الممرات النفطية العالمية.

وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم إتش إس بي سي بنسبة 0.4% رغم تسجيل البنك أرباحًا فصلية فاقت توقعات السوق، بدعم من استمرار قوة صافي دخل الفوائد والأداء القوي لقطاع إدارة الثروات، كما أعلن البنك عن برنامج جديد لإعادة شراء أسهم بقيمة 1 مليار دولار.

في المقابل، قفز سهم باير الألمانية بنسبة 4.3% بعد أن أعلنت الشركة ارتفاع أرباحها التشغيلية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني، مدفوعة بقوة مبيعات قطاع الأدوية التي عوضت ضعف أداء الأنشطة الزراعية.

وعلى الجانب الآخر، انخفض سهم بايرسدورف بنسبة 1.1% بعدما خفضت الشركة، المالكة للعلامة التجارية نيفيا، توقعاتها لمبيعات عام 2026، مشيرة إلى استمرار ضعف البيئة الاستهلاكية وتباطؤ الطلب في عدد من الأسواق الرئيسية.

كما هبط سهم سالفاتوري فيراغامو بنسبة 8.5% عقب إعلان نتائج أعمال النصف الأول من العام.

وعالميًا، يترقب المستثمرون إعلان نتائج أعمال مرتقبة بعد إغلاق تعاملات وول ستريت، تشمل شركة إيه إم دي لصناعة الرقائق الإلكترونية، وشركة سبيس إكس التابعة للملياردير إيلون ماسك.

وتحظى أول نتائج مالية تعلنها سبيس إكس منذ إدراجها في البورصة في يونيو الماضي باهتمام واسع من الأسواق العالمية، خاصة بعد الطرح العام الأولي الذي بلغت قيمته 85.7 مليار دولار.

وبعد تراجع السهم بأكثر من 50% مقارنة بمستوياته التي سجلها عقب الإدراج، نتيجة الإنفاق الكبير على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع معدلات استهلاك السيولة، ينظر المستثمرون إلى نتائج الشركة باعتبارها مؤشرًا مهمًا لقياس شهية المستثمرين تجاه أسهم التكنولوجيا العملاقة وتقييماتها، وكذلك مستقبل طروحات شركات التكنولوجيا في الأسواق المالية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية تسجيل مستويات قياسية جديدة إتش إس بي سي وباير قطاع السلع الاستهلاكية

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